Путешествие на поезде по Липецкой области: отведать «вкус эпохи» в русской провинции

Мерный стук колес, чудесные пейзажи за окном, остановки в маленьких очаровательных городах – в таком путешествии легко отрешиться от забот и погрузиться в безмятежность провинциальной старины. Едем на поезде в гостеприимную и уютную Липецкую область!

Всего за три дня в Липецкой области можно успеть увидеть архитектурные шедевры, полюбоваться видами, запечатленными на картинах известных художников, побывать на литературном фестивале и прикоснуться к старосветской культуре отдыха на водах.

Первым пассажиров железнодорожного круиза встречает древний Елец. Этот город на год старше Москвы! Когда-то он был столицей самостоятельного Елецкого княжества, которое в конце XIV века было разорено татаро-монголами, а к концу столетия вошло в состав княжества Московского. С расширением границ государства на юг Елец утратил защитную функцию и постепенно превратился в город купцов и мастеров, крупный центр торговли хлебом, кузнечного ремесла и плетения кружев.

О тех благополучных временах помнят нарядные купеческие особняки, импозантная пожарная каланча, нарядные церкви и монастыри – когда-то в городе было три десятка храмов. Главный из них – грандиозный 74-метровый Вознесенский собор, построенный по проекту знаменитого московского архитектора Константина Тона и расписанный художниками-передвижниками.

Елец Фото: Павел Демин / фотохостинг rtraveler.ru

На экскурсии по Ельцу у путешественников будет возможность узнать об известных личностях, судьба которых связана с городом, и посетить музей нобелевского лауреата Ивана Бунина. Прикоснутся они и к славным ремесленным традициям города – на память о поездке можно будет приобрести чудесные елецкие кружева. А еще туристов пригласят в «Реставрационную мастерскую Ирины Семенихиной» и расскажут им, как по мановению руки мастера оживает искусство.

Затем путь лежит через Свято-Дмитриевский Иларионовский Троекуровский женский монастырь в городок Лебедянь. Этот милый уголок русской провинции прославил художник Борис Кустодиев, который написал здесь несколько этюдов. Самый знаменитый – «Лебедянь. Козмодемьянская церковь» — сегодня хранится в Третьяковской галерее. Прогулка по городу позволит полюбоваться живописными видами Лебедяни, а еще увидеть уникальную архитектурную особенность старинных особнячков города — низкие балконы (алтаны), на которых хозяева чаевничали.

Борис Кустодиев. «Лебедянь. Козмодемьянская церковь» (1926).

Следующая остановка – станция Лев Толстой. Когда-то она звалась Астапово, и именно здесь 31 октября (13 ноября) 1910 года пришлось сойти с поезда захворавшему писателю. В доме начальника станции, прошли последние семь дней его жизни. Теперь в этом здании Мемориально-литературный музей Л. Н. Толстого, где сохранена историческая обстановка, вся станция стала музеем эпохи под открытым небом, а часы на здании станции навсегда показывают миг, когда остановилось сердце писателя.

В этом месте, где застыло время, туристов встретят литературно-музыкальной зарисовкой в здании вокзала. После они смогут принять участие в фестивале «Толстовская осень»: послушать выступления поэтов и писателей, увидеть хореографические постановки и разыгранные артистами сцены из дворянской жизни. Гостей ждет и ужин с блюдами, приготовленными по старинным рецептам – трапеза завершится дегустацией «Анковского пирога», любимого в семье Толстых.

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На третий день для туристов с новой стороны откроется сам областной центр – Липецк. Город с давних времен служит одним из главных индустриальных центров страны — стратегически важные железоделательные заводы заложили здесь еще во времена Петра I. Но немногие помнят, что царь-реформатор был автором и еще одной идеи: устроить оздоровительный курорт на местных минеральных источниках, которые по целительной силе ничуть не уступали европейским «водам».

Именно в Липецке поправляли здоровье многие писатели, художники, музыканты и артисты, и у путешественников будет возможность пройти по их следам – полюбоваться сохранившимися зданиями позапрошлого века, прогуляться по аллеям бывшего Курортного сада и отведать в бювете легендарной минеральной воды.

Поле подсолнухов в Липецкой области Фото: Дмитрий Купрацевич / фотохостинг rtraveler.ru

А еще туристов ждет знакомство с народными традициями Липецкого края. Сначала их пригласят в Центр Романовской игрушки, где можно будет самим научиться делать из глины и расписывать симпатичные фигурки-свистульки. А затем в Липецком историко-культурном музее состоится интерактивное программа «Осенины – жаркая пора», где гостей закружат веселые и яркие обряды главных осенних праздников!

Как устроена жизнь в поезде?

Поезд – это удобный отель на колесах: ночью туристы путешествуют, а день посвящают экскурсиям. За ночь можно полноценно выспаться и отдохнуть в комфортных условиях: в состав включены вагоны СВ, купе, есть и вагон со специализированными купе для маломобильных пассажиров. В вагонах есть кондиционеры, экологически чистые туалеты, розетки для зарядки гаджетов. И, конечно, в каждом вагоне предусмотрен душ.

В стоимость билетов завтраки уже включены. А пообедать или поужинать под стук колес можно будет в вагоне-ресторане, который будет включен в состав туристического поезда.

При покупке билета на туристический поезд, в дополнение к нему на сайте РЖД или в железнодорожных кассах можно сразу купить и экскурсии. Понравившиеся экскурсии также можно будет оформить и в самом поезде у проводника.