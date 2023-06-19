Путешествие на поезде по России: Русский Север

В нашей рубрике «Путешествия по России на поезде» – новый прекрасный маршрут: «Русский Север». По-особенному пронзительные виды природы и старинные города, стоящие в окружении вековых лесов: это, мы гарантируем, будет незабываемое путешествие. Смотрите, что вас ждет.

Маршрут

Москва – Великий Устюг – Архангельск – Кемь (соловки) – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва

Как все будет?

Первая остановка – Великий Устюг, город – ровесник Москвы. Центр города по которому вы прогуляетесь – своеобразный архитектурный заповедник, старинные каменные особняки и храмы сохранились здесь с давних времен. К примеру, на древнейшей площади Великого Устюга, Соборном дворище, возвышается высокий пятиглавый Успенский собор (1619-59, а капитально его перестроили в 1728), один из символов города.



Загляните на ярмарку и попробуете традиционные для Русс­кого Севера шанежки – это открытые пирожки с различными начинками. Их можно приобрести даже в сетевом супермаркете, но лучше всего – у бабушек за прилавком, тут они вкуснее.



Попадете вы и к Деду Морозу – его знаменитая резиденция открыта круглый год – терем стоит в живописном сосновом бору, рядом – Тропа сказок (есть свой волшебный колодец, дуб и костер из «Двенадцати месяцев». Ну а напоследок в Великом Устюге вы поучаствуете в мастер-классах по народным промыслам (сделаете оберег и увезете его с собой на память).

Ну а дальше поезд везет вас в Архангельск. Помимо прогулок по городу, вас ждет уникальный Архангельский краеведческий музей, где собрано 265 тысяч предметов, всесторонне отражающих историко-культурную и природную самобытность Поморья.



Потом вы отправитесь в музей деревянного зодчества «Малые Корелы» – он располагается неподалёку от города. Памятники XVI–XX веков (их здесь около сотни) сгруппированы в Каргопольско-Онежском, Двинском, Пинежском и Мезенском секторах. В каждом воссоздан определённый тип севернорусской деревни — со всеми особенностями архитектуры домов и планировки улиц (например, в мезенском секторе выстроены характерные подпорные стенки и мощённая деревом набережная на крутом речном берегу).

Фото: Илья Тарасов

Следующее ваше путешествие – город Кемь, откуда на лодке вы отправитесь к Соловецкому монастырю. Соловецкий архипелаг состоит из шести основных островов и множества островков поменьше и находится в Белом море немногим севернее полярного круга. Основателями Соловецкого монастыря считаются отшельники Герман, Савватий и Зосима, поселившиеся на необитаемых до того времени островах в 1420–1430-х годах.

Фото: Эдуард Гордеев

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Поезд едет дальше и следующей точкой, где вы окажетесь, будет Петрозаводск. Петрозаводск – город небольшой, и потому особенно уютный. Основан он в 1703 году, и его архитектура охватывает весь период от XVIII века до современности. Вы прогуляетесь по центру, а потом на катере-комете отправитесь рассматривать Кижские шхеры. Высадитесь вы и на берегу знаменитого острова Кижи — это самый настоящий архитектурный музей под открытым небом. Тут же стоит одна из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Фото: Константин Муравьев

Когда же поезд остановится в Сортавалле, вы отправитесь на экскурсию в Горный парк Рускеала – с подземными пещерами и живописными соснами, растущими на берегу мраморного каньона. Здесь когда-то были каменоломни, где добывали горную породу для строительства самых статусных строении: в частности, Исаакиевский собор облицован местным мрамором.

Фото: Сергей Щегольков

Ну, а последняя точка на маршруте – старинный Выборг: среди домов в центре города — выдающиеся образцы северного модерна и конструктивизма, под ногами — брусчатка, над крышами домов — макушки старинных башен. Здесь же стоит Выборгский замок, который очень неплохо сохранился до наших дней: это, кстати, единственный средневековый замок в России.

Как все будет в поезде?

Поезд – самый настоящий отель на колесах. Условия — как в хорошей гостинице. В «Русском Севере» есть вагоны класса «Люкс», СВ и купейные. Везде кондиционеры, состав оборудован душевыми и туалетными комнатами, в каждом купе — розетки для зарядки гаджетов. В поезде есть вагон-ресторан, ну или же, если захотите, можно отправится и в вагон-бар, чтобы посидеть с бокалом шампанского, глядя в окно на стремительно меняющиеся пейзажи, а вечером - спеть караоке с попутчиками.



Кстати, не обязательно покупать весь тур пакетом, можно, к примеру, отдельно взять билет на поезд (на сайте rzd.ru, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", ну или в ж/д кассах). Одновременно оформить нужные экскурсии по городам в качестве дополнительной услуги, ну или вообще приобрести их у проводника.