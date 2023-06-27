Путешествие на поезде по России – в долину лотосов

Увидеть, как цветут лотосы, оказаться в дельте самой большой реки Европы, пробовать астраханские блюда и наблюдать непуганых редких птиц. Рассказываем про очередной маршрут на поезде – «В долину лотосов».

Маршрут

Москва – Верхний Баскунчак – Астрахань – Москва

Как все будет?

Вы окажетесь в районе дельты Волги, уникальные территории, вода тут бежит, разветвляясь на множество рукавов и протоков. Это, действительно, самая большая в Европе дельта реки размером в 15 тысяч квадратных километров. К примеру, на втором месте – дельта Дуная, она проигрывает по площади почти в четыре раза.

Одна из важных точек на вашем маршруте – заповедник «Богдинско-Баскунчакский», он небольшой, но этой на компактной территории сформировалась удивительная экосистема, тут живет больше 2300 живых существ и периодически исследователи открывают новые виды.

Фото: Андрей Каменев

Одна из главных целей вашего путешествия – любоваться цветущими лотосами. Это растение давно уже стало неофициальным символом всей астраханской области. Вы, приехав сюда летом, станете свидетелем неповторимого и грандиозного зрелища – целых полей «каспийской розы» (так тоже называют лотосы).

Фото: Андрей Каменев

Индийские мудрецы говорили: «Цветок лотоса – это корабль, на котором утопающий среди океана жизни может найти спасение». И нашу Землю, кстати, индусы представляли в виде огромного лотоса, цветущего на воде. Высота стебля лотоса – до двух метров, а диаметр его листьев – до метра. Один цветок лотоса держится трое суток, но их много, и чудесное цветение можно наблюдать очень долго. Нежный аромат запоминается надолго, лотосам, кстати, приписывают чудодейственные свойства: они снимают стресс, укрепляют иммунитет и даже способствуют омоложению.

Экзотический для наших мест лотос чудом сохранился в дельте Волги, довольно далеко от основной области своего распространения. Ученые до сих пор спорят, уцелел ли лотос здесь со времен динозавров или его семена уже в исторические времена принесли с собой паломники индуисты и буддисты, для которых он является священным растением.

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Фото: Владимир Паньков

Ещё одно чудо природы, которое вы увидите: соленое озеро Баскунчак. В нем невозможно утонуть, а его лечебные глины ничуть не уступают грязям Мертвого моря. Знаменитую соль с озера Баскунчак с 8 века отправляли по Шелковому пути.



Недалеко от озера находится единственная во всем регионе гора, имя которой – Большое Богдо. Гора окутана множеством легенд, скрытых в окрестных пещерах и гротах и является местом паломничества буддистов. Считается, что она освящена самим Буддой, поэтому паломники стремятся сюда в поисках места силы.

В дельте встречаются самые большие в Европе лотосовые поля и обитает более 300 видов птиц, 27 из которых занесены в Красную книгу России. Белые цапли, лебеди, утки, кудрявые пеликаны, бакланы и орланы-белохвосты совсем не боятся людей, и вы сможете наблюдать за ними без всяких биноклей.

Следующая точка на вашем маршруте – Астрахань. Это город, один из немногих в стране, где сохранился каменный Кремль – вы там обязательно побываете во время экскурсии. Каменные стены и башни Астраханского кремля построены в 1582–1589 годах на месте деревянно-земляных укреплений 60-х годов XVI века. Обратите снимание на красный кирпич, которым отделаны стены — кирпич называют "мамайским", его когда-то привезли с развалин бывшей золотоордынской столицы Сарай-Бату. Во время прогулок по Астрахани вы обязательно продегустируете местные блюда (к примеру, из одной лишь щуки здесь готовят десятки разных). Ну а потом – снова в поезд и домой!

Как все будет в поезде?

Поезд – самый настоящий отель на колесах. Условия — как в хорошей гостинице. В «Серебряном маршруте» есть вагоны класса «Люкс», СВ и купейные. Везде кондиционеры, состав оборудован ванными и туалетными комнатами (в любой можно принять душ), в каждом купе — розетки для зарядки гаджетов. В поезде есть вагон-ресторан, где можно посидеть с бокалом шампанского, глядя в окно на стремительно меняющиеся пейзажи.