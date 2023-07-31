Путешествие на поезде: по старинным русским городам

Круиз на поезде по старинным русским городам. Из Москвы в Великий Новгород, дальше в Псков и назад в столицу – множество впечатлений и эмоций, все за одни выходные. Заодно подсказываем, какие еще экскурсии можно добавить к вашему путешествию в разное время года.

Маршрут

Москва – Великий Новгород — Псков — Москва

Новгородский Кремль

В Великом Новгороде вас ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу. Вы увидите Воротную башню Гостиного двора, Никольский собор, церковь Параскевы Пятницы, церковь Святого Георгия Победоносца, а также церковь Спаса на Ильине и Знаменский собор. Будет у вас и обзорная экскурсия по Новгородскому Кремлю.

Отправитесь вы и в Витославлицы, это село неподалёку от Великого Новгорода, которое сотни лет назад принадлежало давно исчезнувшему Пантелеймонову монастырю, затем на этом месте располагалась усадьба набожной графини Анны Орловой-Чесменс­кой. А в 1960-х именно тут появился один из первых в нашей стране музеев деревянного зодчества.

Сегодня здесь со всей Новгородской области соб­раны ценнейшие памятники, в том числе 10 церквей и часовен, 3 из которых были построены ещё в XVI столетии.

Набережная в Великом Новгороде

Во время путешествия вы погрузитесь в историю нашей страны. Вот, к примеру, Псков. Город — старинный центр компактного, но богатого и самостоятельного боярского государства — Псковской вечевой республики (1348–1510 гг.). А еще он был первым крупным городом-крепостью, который встречал врага на северо-западном рубеже Руси.



Впервые город упоминают в летописи в 903 году — там описывается женитьба князя Игоря на княгине Ольге, уроженке этих мест. Сердцем системы городских укреплений был Кром (кремль) на узком мысу при слиянии рек. Сегодня Псковский Кром – настоящий музей под открытым небом: тут вы тоже обязательно прогуляетесь.

Псковский Кремль на берегу реки

В отличие от большинства городов Древней Руси, Псков был не только деревянным, но и каменным.



С XII века здесь возводили каменные храмы (Троицкий, Дмитрия Солунского, соборы Мирожского и Княгинина монастырей). Выбеленные и украшенные скромным декором одноглавые церкви можно увидеть по всему городу и сейчас.

Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Во время вашего круиза вы можете выбрать разные экскурсии. К примеру, отправиться в Изборск. Это один из самых первых городов на Руси: он упомянут в летописи под 862 годом как место правления легендарного варяга Трувора, брата Рюрика, призванного славянами на княжение.

Во время пешеходной экскурсии по городу вы посетите Изборскую крепость, Словенские ключи и сможете покормить лебедей на Городищенском озере. Также можно посмотреть эко-ферму «Изборский страус», где есть черные африканские страусы и северные олени.

Еще одно удивительное место, куда вы можете заказать экскурсию во время круиза – Талабские острова. Затерянная вселенная, особенный мир, который отрезан от остального водой.



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Талабские острова

Когда-то на этих затерянных островах укрывались беглые преступники, а сегодня живут рыбаки.



Впрочем, некоторые острова необитаемы и природа здесь сохранилась почти в первозданном виде. Например, на острове Белова водятся редчайшие певчие дрозды и серые цапли, которых почти не встретишь в других регионах России.

Талабские острова

Еще одна опция, которую можно выбрать во время круиза – экскурсия в Пушкинские горы. Это небольшой поселок городского типа на западе Псковской области России. Здесь же находится уникальный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».



Историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Среди тенистых аллей Михайловского искал вдохновение Александр Пушкин во время ссылки, здесь же целый год работал экскурсоводом молодой Сергей Довлатов, под впечатлением от этого написавший отчасти автобиографическую повесть «Заповедник».

Окрестности Пушкинских гор

Это последняя точка на вашем маршруте, но путешествия по железной дороге на этом не заканчиваются – чуть позже мы расскажем о новых удивительных маршрутах, куда можно доехать на круизном поезде.

Как все будет в поезде?

Поезд – самый настоящий отель на колесах. Условия — как в хорошей гостинице. Здесь есть вагоны класса «Люкс», СВ и купейные. Везде кондиционеры, состав оборудован ванными и туалетными комнатами (в любой можно принять душ), в каждом купе — розетки для зарядки гаджетов. В поезде есть вагон-ресторан, где можно посидеть с бокалом шампанского, глядя в окно на стремительно меняющиеся пейзажи.