Путешествие на поезде: вино, море и солнце

Море, солнце и вино. Может ли быть более идеальный план для поездки? Снова открываем нашу традиционную рубрику «Путешествия на поезде». Комфортное купе, вагон-ресторан с вкусными блюдами, за окном – меняющиеся виды. Ночью поезд увозит вас вдаль, чтобы утром вы оказались в новом месте, где ждут множество новых впечатлений. Первый маршрут в нашем списке – «К виноградникам у моря».

Маршрут

Москва – Тамань – Новороссийск – Москва

Как все будет?

Винный туризм развивается в России очень быстро – виноградники, именитые специалисты, сомелье, у нас в стране делают вина, которые регулярно получают международные награды.



Итак, вот как все будет: ваш поезд отправляется из Москвы с Казанского вокзала — первая ваша остановка-экскурсия Таманский полуостров: море невероятных оттенков, залив и песчаные пляжи. А еще на Таманском полуострове уже много тысяч лет делают вино. Считается, что лозу в Тамани растили еще греки в VI веке до нашей эры. Мягкие погодные условия идеально подходят для выращивания винограда — сегодня на Таманском полуострове разбиты самые крупные плантации в России.

Вы же первым делом заглянете на одну из лучших виноделен - Chateau Tamagne.

Тут можно изучить как делают этот напиток по самым современным стандартам, поглядеть на все этапы его создания, ну и, конечно, под руководством опытного сомелье поучаствовать в дегустации.

Еще одна точка на маршруте – экскурсионный комплекс «Кубань-Вино» в станице Старотитаровская. Вы осмотрите старинную винодельню (построенную еще в 1956 году) и спуститесь в погреб, где находятся бочки из французского, американского, кавказского дуба и акации: в них созревают лучшие местные вина.

Следующая место, которое вы посетите – город Темрюк, известный своими грязевыми вулканами. Но ваша цель – знаменитая винодельня «Фанагория», где делают вина и коньяки.

Реклама

На винодельне вам покажут огромное подземное хранилище и единственный в стране собственный бондарный цех при винодельне.

Ну а дальше – снова в уютное купе, поезд вдоль живописного побережья отвезет вас в Новороссийск. Здесь вас ждет винодельня «Мысхако КЮВЕ». Интересно, что история винодельни насчитывает больше 150 лет.



Последняя точка на вашем маршруте – село у горного озера Абрау с водой цвета Индийского океана – популярный курорт с очень развитой инфраструктурой. Помимо дегустации вин, вы попадете в старинные тоннели, построенные в конце XIX века при Александре II.

Напоследок заглянете на агротуристический комплекс Chateau pinot – полюбуетесь на местные виноградники, улиточную ферму и гравитационную винодельню. Ну а напоследок, перед возвращением в Москву – снова Новороссийск и прогулки по городу.

Как все будет в поезде?

Поезд – самый настоящий отель на колесах. Условия — как в хорошей гостинице. В «К виноградникам у моря» есть вагоны класса «Люкс», СВ и купейные. Везде кондиционеры, состав оборудован душевыми и туалетными комнатами, в каждом купе — розетки для зарядки гаджетов. В поезде есть вагон-ресторан, ну или же, если захотите, можно отправится и в вагон-бар, чтобы посидеть с бокалом шампанского, глядя в окно на стремительно меняющиеся пейзажи, а вечером - спеть караоке с попутчиками.

Кстати, не обязательно покупать весь тур пакетом, можно, к примеру, отдельно взять билет на поезд (на сайте rzd.ru, с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам", ну или в ж/д кассах). Одновременно оформить нужные экскурсии по городам в качестве дополнительной услуги, ну или вообще приобрести их у проводника.