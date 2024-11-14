Путешествие на Северный полюс: марафон, рекорды и искусство на вершине мира

Клуб полярных путешествий приглашает вас туда, где вы еще точно не были! Северный полюс — особенное место, где пересекаются все меридианы и встречаются исключительные люди. Каждое путешествие на борту атомного ледокола «50 лет Победы» — это не только достижение заветной точки 90 градусов северной широты, но и нечто большее: открытия, рекорды и свершения. Рассказываем о самых ярких моментах прошлого сезона.

Новые мировые рекорды Фёдора Конюхова

Фёдор Конюхов — известный путешественник и давний друг нашего Клуба — в этом году во время круизов поставил сразу два новых рекорда. Вместе с пилотом Игорем Потапкиным он совершил первый в мире успешный перелет в условиях высокоширотной Арктики на двухместном паралете. Рекордный полет начался у архипелага Земля Франца-Иосифа, куда экстремалов доставил Клуб полярных путешествий, а завершился в районе географического Северного полюса.

Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин

После успешного приземления путешественников на Северном полюсе, Клуб полярных путешествий встретил рекордсменов и помог Фёдору развернуть первую в мире одиночную полярную дрейфующую станцию. Именно на ней впоследствии Фёдор и установил еще один мировой рекорд.

Фёдор Конюхов и Игорь Потапкин встречают Клуб полярных путешествий на Северном полюсе

Марафон на Северном полюсе

Если вам кажется, что пробежать марафон на Северном полюсе невозможно — мы с вами поспорим. Ведь именно это сделал спортивный предприниматель Владимир Волошин на борту атомного ледокола «50 лет Победы». К рекордному забегу присоединились еще четыре участника экспедиции Клуба, и в результате было установлено сразу три беговых рекорда.

«Лебединое озеро» на вершине мира

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Балерина у точки 90 градусов северной широты

Только представьте: мощь атомного ледокола, нежный белый лебедь на фоне заснеженных просторов и завораживающая музыка Чайковского, которая впервые прозвучала над Арктикой. Момент, который не оставил равнодушным даже самых искушенных путешественников и показал, что искусство способно проникать даже в самые удаленные уголки Земли.



Следующим летом нас ждут два круиза на Северный полюс, новые свершения и самые интересные гости на борту!

Ледокол «50 лет Победы» на пути к вершине мира

Специальным гостем первой экспедиции (2–14 июля 2025) станет Андрей Волков — государственный деятель и первый ректор школы управления СКОЛКОВО. Во время круиза профессор прочтет цикл лекций про командообразование и технологии мышления.

Достижение вершины мира

Этот круиз станет ещё увлекательнее благодаря спортивным тренировкам наставника коммерческих проектов в сфере спорта, Владимира Волошина. В 2025 году спортсмен вновь планирует отправиться к вершине планеты и поставить новый рекорд, к которому можно присоединиться.

Во второй круиз (13–25 июля 2025) отправится известный писатель и драматург — Евгений Гришковец. На пути к вершине мира Евгений проведёт творческий вечер, а также поделится с гостями своим уникальным опытом.

Интеллектуальные игры на пути к Северному полюсу

Гостем обеих экспедиций станет Михаил Довженко — российский телеведущий, создатель интеллектуальных игр «Студии Довженко». На пути к Северному полюсу Михаил проведет интеллектуальные поединки для гостей круиза, а также станет режиссером новой киноновеллы, действия которой будут происходить на вершине мира.

Присоединяйтесь к путешествиям Клуба следующим летом, чтобы достичь вершины мира, встретиться с исключительными людьми и начать собственную полярную историю!