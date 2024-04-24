На автомобиле по Чуйскому тракту

Автопутешествие по Горному Алтаю.

Горный Алтай, удивительные территории, тут бурные горные реки, пенящиеся, взрывающиеся брызгами, в одной картинке сочетаются, умещаются с умиротворяющими пейзажами, уютными склонами, поросшими разноцветной травой. Места идеальные для тест-драйва – пыльные степи сменяются сосновым лесом, дорога петляет и с равнины поднимается куда-то к облакам, на горный перевал.



Мы же отправились сюда, чтобы протестировать обновленный кроссовер EXEED VX: делимся своими впечатлениями от путешествия.

Ну, а началось все в Горно-Алтайске, куда мы прилетели, чтобы пересесть в новенькие EXEED VX. Во время первого знакомства с автомобилем, сразу замечаешь, что машина стала еще более брутальной и эффектной: новая решетка радиатора, впечатляющие бамперы.



Когда попадаешь в салон, то восхищаешься еще больше – теперь салон EXEED VX выглядит, как командный пункт космического корабля: переднюю панель занимает огромный экран-тачскрин размером 15,6 дюйма, рядом располагается экран-приборная панель и дисплей пассажира.



Все это цифровое многообразие не только выглядит эффектно, но и весьма практично: хорошо работают камеры кругового обзора, выводя на экраны детализированную картинку происходящего вокруг автомобиля.

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Мы заезжаем в отель, чтобы бросить вещи, рядом сверкает в лучах солнца голубая Катунь, главная река Горного Алтая и, пожалуй, одна из самых красивых рек в стране. Отправляемся в путь, выруливаем на горную дорогу, беседуя о том, что до того, как русские первопроходцы появились в этих местах в начале XVII века, огромные территории были почти не связаны с цивилизованным миром.



Сегодня же – тут появилась современная инфраструктура, горнолыжные курорты, термальные комплексы с бассейнами под открытым небом. Но наш путь лежит подальше от цивилизации — по Чуйскому тракту. Старинная дорога, когда-то стала первой ниточкой, которая соединила Россию и Кита, а сегодня здесь весьма неплохой асфальт и незабываемые виды на горные перевалы и долины.



К слову, нам эти функции не понадобились, но обновленный Exeed VX оснащен оснащается системой полного привода, на выбор целых семь режимов: спорт, стандарт, экологичный, снег, грязь, песок и бездорожье. Пожалуй, все что нужно для почти любых условий.

Заезжаем мы и на одно из чудесных алтайских мест – на озере Светлом можно наблюдать удивительную картину: сотни красивейших лебедей-кликунов уже много лет прилетают сюда зимовать: выглядит все так, словно ты попал в центр какого-то красивейшего фильма о природе.

Налюбовавшись на грациозных птиц, снова отправляемся в путь. Кстати, в дороге (что на водительском сиденье, что на пассажирском) почти не устаешь. Важный момент: сиденья оборудованны не только подогревом и охлаждением, но и массажем.

Что же касается, количества регулировок, то у водительского сиденья их 12, у переднего пассажира шесть, есть они и задних пассажиров (тут четыре варианта). Вдобавок ко всему у Exeed VX очень плавный ход (роботизированную коробку передач сменили на коробку-автомат).

Алтайские виды еще никого не оставляли равнодушными: вот высятся огромные заснеженные горные хребты, уходят вдаль бесконечные белые степи, несутся среди скал незамерзающие реки, застыли на скалах замерзшие водопады. Захочется ли вернуться сюда еще раз? Ответ, кажется, очевиден.