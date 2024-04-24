авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

№ 1 (10)

Март – апрель

Russian Traveler №1(10) 2024
Горные приключения с Jaecoo J7
Горные приключения с Jaecoo J7

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

На автомобиле по Чуйскому тракту

Автопутешествие по Горному Алтаю.

Горный Алтай, удивительные территории, тут бурные горные реки, пенящиеся, взрывающиеся брызгами, в одной картинке сочетаются, умещаются с умиротворяющими пейзажами, уютными склонами, поросшими разноцветной травой. Места идеальные для тест-драйва – пыльные степи сменяются сосновым лесом, дорога петляет и с равнины поднимается куда-то к облакам, на горный перевал.

Мы же отправились сюда, чтобы протестировать обновленный кроссовер EXEED VX: делимся своими впечатлениями от путешествия.

Ну, а началось все в Горно-Алтайске, куда мы прилетели, чтобы пересесть в новенькие EXEED VX. Во время первого знакомства с автомобилем, сразу замечаешь, что машина стала еще более брутальной и эффектной: новая решетка радиатора, впечатляющие бамперы.

Когда попадаешь в салон, то восхищаешься еще больше – теперь салон EXEED VX выглядит, как командный пункт космического корабля: переднюю панель занимает огромный экран-тачскрин размером 15,6 дюйма, рядом располагается экран-приборная панель и дисплей пассажира.

Все это цифровое многообразие не только выглядит эффектно, но и весьма практично: хорошо работают камеры кругового обзора, выводя на экраны детализированную картинку происходящего вокруг автомобиля. 

Мы заезжаем в отель, чтобы бросить вещи, рядом сверкает в лучах солнца голубая Катунь, главная река Горного Алтая и, пожалуй, одна из самых красивых рек в стране. Отправляемся в путь, выруливаем на горную дорогу, беседуя о том, что до того, как русские первопроходцы появились в этих местах в начале XVII века, огромные территории были почти не связаны с цивилизованным миром.

Сегодня же – тут появилась современная инфраструктура, горнолыжные курорты, термальные комплексы с бассейнами под открытым небом. Но наш путь лежит подальше от цивилизации — по Чуйскому тракту. Старинная дорога, когда-то стала первой ниточкой, которая соединила Россию и Кита, а сегодня здесь весьма неплохой асфальт и незабываемые виды на горные перевалы и долины.

К слову, нам эти функции не понадобились, но обновленный Exeed VX оснащен оснащается системой полного привода, на выбор целых семь режимов: спорт, стандарт, экологичный, снег, грязь, песок и бездорожье. Пожалуй, все что нужно для почти любых условий.

Заезжаем мы и на одно из чудесных алтайских мест – на озере Светлом можно наблюдать удивительную картину: сотни красивейших лебедей-кликунов уже много лет прилетают сюда зимовать: выглядит все так, словно ты попал в центр какого-то красивейшего фильма о природе.

Налюбовавшись на грациозных птиц, снова отправляемся в путь. Кстати, в дороге (что на водительском сиденье, что на пассажирском) почти не устаешь. Важный момент: сиденья оборудованны не только подогревом и охлаждением, но и массажем. 

Что же касается, количества регулировок, то у водительского сиденья их 12, у переднего пассажира шесть, есть они и задних пассажиров (тут четыре варианта). Вдобавок ко всему у Exeed VX очень плавный ход (роботизированную коробку передач сменили на коробку-автомат).

Алтайские виды еще никого не оставляли равнодушными: вот высятся огромные заснеженные горные хребты, уходят вдаль бесконечные белые степи, несутся среди скал незамерзающие реки, застыли на скалах замерзшие водопады. Захочется ли вернуться сюда еще раз? Ответ, кажется, очевиден.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024