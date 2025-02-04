Путешествие по Китаю с русским гидом в кармане: как студенческий проект поможет туристам

Студенты решили облегчить жизнь туристам, которые отправляются в Китай самостоятельно, без пакетных туров и экскурсоводов.

Все мы, путешествуя в одиночку, сталкиваемся с некоторыми трудностями и культурными барьерами, будь то незнание языка, сложности с поиском и покупкой местной SIM-карты для стабильного доступа в интернет, отсутствие информации о хороших кафе и ресторанах (а в Китае к этому добавляются ещё и трудности при использовании социальных сетей).

По данным российского союза туриндустрии, в 2024 году Россию посетили около 731,9 тыс. туристов из КНР, и планируется, что с каждым годом их число будет увеличиваться. Китайские СМИ также сообщают, что в прошлом году Китай посетили 1,95 млн туристов из России.

Студенты политехнического университета в Санкт-Петербурге подготовили решение многих туристических проблем с помощью приложения «CrossCulture Travel». Идея проекта заключается в создании продукта, который будет ориентирован на самостоятельных путешественников из Китая в Россию и наоборот. В нём они смогут бронировать отели, экскурсии, выбирать проверенные рестораны, а также другой культурный досуг.

В 2024 году ребята ездили в Китай на международный конкурс «Один пояс – один путь», где заняли «серебро». Реализовать план команда планирует с помощью грантовой поддержки СПбПУ в рамках программ «СтудСтартапов». Также в этом году Александра и другие участники проекта будут представлять продукт на Экспертном совете по оценке развития студенческих стартапов и их подготовки в Передовой Инженерной Школе при СПбПУ.

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«Мы предлагаем нашим клиентам карманного помощника, позволяющего на родном языке и с учётом национальных особенностей самостоятельно спланировать путешествие за рубежом с помощью удобных опций и полезной проверенной информации. Имеющиеся ресурсы и инструменты не всегда помогали нам в решении различных проблем, когда мы были в Китае. Поэтому цель нашего проекта – решить или предотвратить подобные проблемы и сделать международные путешествия в разы комфортнее», — утверждает Александра, руководитель и создатель проекта, студентка политехнического университета имени Петра Великого.

На данный момент приложение ориентировано на туристов из Китая, желающих посетить Петербург, а также российских туристов, желающих посетить некоторые крупные города Китая. В будущем, при удачном развитии событий планируется выход продукта на территорию других городов России.

Самыми посещаемыми городами в России у китайских туристов стали Санкт-Петербург, Москва и Приморский край, хотя отмечается, что частенько туристы отправляются на север страны. А в Китае пользуются популярностью среди россиян города Пекин, Гуанчжоу, Шанхай, Гуйлинь, Сиань, Харбин и Бэйдайхэ.

Мария Стрельцова