Путешествие по вкусам: 3 ресторана в сердце Москвы

В коллекции ресторанов Аркадия Новикова – уже более 250 заведений в России, и внушительная часть списка приходится на Москву. Мы выбрали три находящихся в непосредственной близости к историческому центру столицы.

Novikov Moscow

Этот паназиатский ресторан – один из флагманских проектов Аркадия Новикова. Его атмосфера создаёт ощущение уединения и защищенности, словно вы находитесь не в центре шумного города, а в бамбуковой роще в Стране восходящего солнца. Среди самых популярных блюд – тартар из лосося на подушке из авокадо, наваристый японский суп с камчатским крабом и омлетом и дорадо в азиатском стиле, которая подается в виде «бабочки» без костей.

Novikov Moscow

SAVVA

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Ресторан Savva (1 звезда в Гиде MICHELIN Moscow 2022) – легендарный проект бренд-шефа Андрея Шмакова и Аркадия Новикова в отеле «Метрополь», что напротив Большого театра. В авторском меню – блюда, которые шеф сам любит готовить, есть и рекомендует пробовать гостям.

Из особенностей: Chef's Table на втором этаже, обширная винная карта из более 300 позиций и уникальный интерьер в светло-серых тонах с великолепным расписным потолком и мраморными колоннами.

SAVVA

Рыбы нет

«Рыбы нет» – мясной ресторан Аркадия Новикова и компании «Мираторг», предлагающий большой выбор стейков премиального качества, приготовленных на уникальном угольном гриле. Среди них – Cote de Boeuf, рибай сухого вызревания на кости и нежнейшая мышца рибая La Pata.

Вот уже восемь лет ресторан гарантирует наивысшее качество мясных блюд – их мраморность, безупречную свежесть продукта и правильную прожарку, чтобы гости могли насладиться правильными стейками в сопровождении элегантных вин. В меню – большой выбор сочных бургеров, домашние пельмени, томлёные ребра и нежная лопатка ягненка.