Путешествие в Санкт-Петербург: все краски лета

Санкт-Петербург — город, известный своими архитектурными шедеврами, мировым культурным наследием и высоким уровнем гостеприимства. Количество туристов, которые приезжают в город на Неве, увеличивается каждый год. В прошлом году был побит очередной рекорд — 11,6 миллионов человек. В этом году только на майские праздники в Северную столицу приедет 880 тысяч гостей. Рассказываем про самые главные события в Санкт-Петербурге в начале летнего сезона, который вот-вот стартует: патриотические маршруты и выставки, Фестиваль ледоколов и вальс буксиров, прогулки по рекам и каналам, открытие фонтанов в Петергофе.
Фестиваль ледоколов
Набережная Лейтенанта Шмидта, с 1 по 4 мая
Фестиваль, который в этом году пройдет уже в одиннадцатый раз, по традиции открывает летний туристический сезон в Санкт-Петербурге. Посетителей ждут бесплатные обзорные экскурсии на ледоколы («Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Капитан Плахин») и захватывающий вальс буксиров в акватории Невы. На берегу – познавательно-развлекательная программа с мастер-классами. Посетить суда можно будет с экскурсией 2 и 3 мая с 11:00 до 18:30, а также 4 мая с 11:00 до 17:00 по предварительной записи на kassir.ru.
Возобновленный советский патриотический маршрут № 3
Площадь Восстания (начало маршрута)
В новом качестве исторический маршрут № 3 возродился под названием «Подвигу твоему, Ленинград!». Это путешествие в героическое прошлое, где на каждом шагу – реальная история. К маю он станет доступен для посещения как экскурсионными группами, так и индивидуальными путешественниками. Еще больше патриотических маршрутов собрано в специальном разделе на городском туристском портале Visit-Petersburg.ru.
Парад 9 мая на Дворцовой площади
Дворцовая площадь, 9 мая
Грандиозный праздник, посвященный 80-летию Победы. Торжественный парад, в котором примут участие военнослужащие Ленинградского военного округа, Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, МВД и МЧС, курсанты военных вузов, кадеты, суворовцы и нахимовцы. Запланированы также проезд колонны ретроавтомобилей с ветеранами по маршруту от площади Восстания до Дворцовой площади и торжественный залп из гаубицы на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. На Дворцовой площади в этот день, помимо официальных мероприятий, пройдут концерты, где можно будет послушать как песни военных лет, так и современные композиции, посвященные памяти о войне.
Водные прогулки
Причалы в центре города
Водные прогулки по Неве — классика туристического жанра, которая никогда не устареет. С воды можно увидеть знаменитые достопримечательности города с другого ракурса. Маршруты разнообразны: от дневных и вечерних экскурсий по Неве, малым рекам и каналам до водных поездок на скоростных метеорах и новых катамаранах «Котлин» в Петергоф и Кронштадт.
Выставка, посвященная 80-летию Победы
Центральный выставочный зал «Манеж», до 25 мая
Выставочный проект «Великая страна – Великая Победа. 1941-1945» — уникальная выставка, посвященная подвигу тружеников тыла. Экспозиция с помощью тысяч деталей и документов рассказывает о героическом труде миллионов людей в тылу, внесших не меньший вклад в общее дело, чем солдаты на фронте. На выставке можно увидеть фотографии, документы, предметы быта, а также боевую технику, которая использовалась в годы войны.
Музей военно-морской славы, парк «Остров фортов», Кронштадт
В экспозициях Музея военно-морской славы можно увидеть множество артефактов: модели кораблей, исторические документы, фотографии, инструменты, использовавшиеся на флоте, а также образцы униформы. Один из главных экспонатов – атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», впечатляющая своим размером.
Открытие фонтанов
Государственный музей-заповедник «Петергоф», 26 апреля и 17 мая
Торжественный пуск фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» запланирован на 26 апреля. А 17 мая здесь устроят традиционный весенний праздник фонтанов, который обещает стать ярким и зрелищным событием для жителей и гостей города.
Петербургское гостеприимство
С 1 мая туристам придут на помощь и сотрудники службы «AskMeSPb». Мобильные помощники дежурят около самых популярных достопримечательностей города и готовы ответить на вопросы гостей, рассказать о мероприятиях, маршрутах общественного транспорта, объектах новой туристской географии Санкт-Петербурга и многом другом.
Получить проверенную информацию, взять бесплатные карты и путеводители, приобрести билеты на различные экскурсии по городу можно в павильонах Городского туристско-информационного бюро Петербурга. Адреса и режим работы на сайте.