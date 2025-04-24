Путешествие в Санкт-Петербург: все краски лета

Санкт-Петербург — город, известный своими архитектурными шедеврами, мировым культурным наследием и высоким уровнем гостеприимства. Количество туристов, которые приезжают в город на Неве, увеличивается каждый год. В прошлом году был побит очередной рекорд — 11,6 миллионов человек. В этом году только на майские праздники в Северную столицу приедет 880 тысяч гостей. Рассказываем про самые главные события в Санкт-Петербурге в начале летнего сезона, который вот-вот стартует: патриотические маршруты и выставки, Фестиваль ледоколов и вальс буксиров, прогулки по рекам и каналам, открытие фонтанов в Петергофе.

1 Фестиваль ледоколов

Ледокол "Красин". Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Набережная Лейтенанта Шмидта, с 1 по 4 мая

Фестиваль, который в этом году пройдет уже в одиннадцатый раз, по традиции открывает летний туристический сезон в Санкт-Петербурге. Посетителей ждут бесплатные обзорные экскурсии на ледоколы («Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Капитан Плахин») и захватывающий вальс буксиров в акватории Невы. На берегу – познавательно-развлекательная программа с мастер-классами. Посетить суда можно будет с экскурсией 2 и 3 мая с 11:00 до 18:30, а также 4 мая с 11:00 до 17:00 по предварительной записи на kassir.ru.

2 Возобновленный советский патриотический маршрут № 3

Площадь Восстания. Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Площадь Восстания (начало маршрута)

В новом качестве исторический маршрут № 3 возродился под названием «Подвигу твоему, Ленинград!». Это путешествие в героическое прошлое, где на каждом шагу – реальная история. К маю он станет доступен для посещения как экскурсионными группами, так и индивидуальными путешественниками. Еще больше патриотических маршрутов собрано в специальном разделе на городском туристском портале Visit-Petersburg.ru.

3 Парад 9 мая на Дворцовой площади

Дворцовая площадь. Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Дворцовая площадь, 9 мая

Грандиозный праздник, посвященный 80-летию Победы. Торжественный парад, в котором примут участие военнослужащие Ленинградского военного округа, Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ, МВД и МЧС, курсанты военных вузов, кадеты, суворовцы и нахимовцы. Запланированы также проезд колонны ретроавтомобилей с ветеранами по маршруту от площади Восстания до Дворцовой площади и торжественный залп из гаубицы на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. На Дворцовой площади в этот день, помимо официальных мероприятий, пройдут концерты, где можно будет послушать как песни военных лет, так и современные композиции, посвященные памяти о войне.

4 Водные прогулки

Река Нева. Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Причалы в центре города

Водные прогулки по Неве — классика туристического жанра, которая никогда не устареет. С воды можно увидеть знаменитые достопримечательности города с другого ракурса. Маршруты разнообразны: от дневных и вечерних экскурсий по Неве, малым рекам и каналам до водных поездок на скоростных метеорах и новых катамаранах «Котлин» в Петергоф и Кронштадт.

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5 Выставка, посвященная 80-летию Победы

Один из экспонатов, фото: Сталевар А.Г. Звездин с товарищем работают у печи в цехе Люблинского литейно-механического завода. Люблино, 1943 г., Музей Победы Фото: manege.spb.ru

Центральный выставочный зал «Манеж», до 25 мая

Выставочный проект «Великая страна – Великая Победа. 1941-1945» — уникальная выставка, посвященная подвигу тружеников тыла. Экспозиция с помощью тысяч деталей и документов рассказывает о героическом труде миллионов людей в тылу, внесших не меньший вклад в общее дело, чем солдаты на фронте. На выставке можно увидеть фотографии, документы, предметы быта, а также боевую технику, которая использовалась в годы войны.

6 Музей военно-морской славы, парк «Остров фортов», Кронштадт

Атомная подводная лодка К-3 Фото: mvms.ru

В экспозициях Музея военно-морской славы можно увидеть множество артефактов: модели кораблей, исторические документы, фотографии, инструменты, использовавшиеся на флоте, а также образцы униформы. Один из главных экспонатов – атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол», впечатляющая своим размером.

7 Открытие фонтанов

Музее-заповедник «Петергоф». Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

Государственный музей-заповедник «Петергоф», 26 апреля и 17 мая

Торжественный пуск фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» запланирован на 26 апреля. А 17 мая здесь устроят традиционный весенний праздник фонтанов, который обещает стать ярким и зрелищным событием для жителей и гостей города.

8 Петербургское гостеприимство

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро»

С 1 мая туристам придут на помощь и сотрудники службы «AskMeSPb». Мобильные помощники дежурят около самых популярных достопримечательностей города и готовы ответить на вопросы гостей, рассказать о мероприятиях, маршрутах общественного транспорта, объектах новой туристской географии Санкт-Петербурга и многом другом.

Получить проверенную информацию, взять бесплатные карты и путеводители, приобрести билеты на различные экскурсии по городу можно в павильонах Городского туристско-информационного бюро Петербурга. Адреса и режим работы на сайте.