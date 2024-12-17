Путешествие в стиле ретро: где в России можно покататься под паровозом?

В старых поездах действительно есть какая-то особая романтика — клубы пара за окном, чай в стакане, в ушах шум стука колёс. Отправиться в небольшое путешествие под паровозом можно в любое время года, но именно зимой такая поездка покажется еще более уютной и волшебной.

Команда сервиса бронирования отелей Отелло рассказала про пять маршрутов российских ретропоездов – каждый из них может стать отличным приключением в новогодние праздники.

«Уральский экспресс»: Екатеринбург — Музей техники «УГМК», Верхняя Пышма

Ретропоезд, который довезёт вас до крупнейшего в России музея раритетных автомобилей, мотоциклов и велосипедов в Верхней Пышме. Сама дорога до музея тоже запоминающаяся: в вагоне-ресторане подают блюда уральской кухни, есть фотокупе, а по пути будет станция Шувакиш в стиле типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги начала ХХ века.

Советуем покупать билеты на «Уральский экспресс» заранее, так как сейчас поезд курсирует только в выходные и праздничные дни, к тому же маршрут пользуется популярностью и места раскупают достаточно быстро. Время в пути от Екатеринбурга до Верхней Пышмы составляет полтора часа, обратный поезд отправляется примерно через 4 часа, чтобы у туристов была возможность изучить музей и погулять по городу.

Уральский экспресс Фото: РЖД

По данным Отелло, средняя стоимость за ночь в Екатеринбурге в декабре и январе составляет 5480 рублей. Для тех, что хочет задержаться в Верхней Пышме, в городе также есть несколько отелей и апартаментов.

«Селигер»: Бологое – Осташков – Бологое

Пригородный поезд на паровой тяге, курсирующий в выходные по историко-заповедной зоне Октябрьской железной дороги. Внимательно смотрите в окна на станциях Бологое-Полоцкое, Баталино и Осташков — увидите красивую архитектуру прошлых столетий. А на станции Куженкино можно прогуляться по музейному комплексу построек начала ХХ века, бесплатная экскурсия предусмотрена во время получасовой остановки.

До станции Бологое можно добраться из Москвы или Санкт-Петербурга буквально за пару часов на «Сапсане», на личном автомобиле тоже возможно, но тогда дорога займет значительно больше времени. Сама прогулка на ретропоезде «Селигер» длится 2,5 часа, обратный поезд отправляется через 5 часов, а значит точно будет время насладиться красотами города и Селигерского озера.

Маршрут на выходные: Бологое – Осташков – Торжок читать

Ретропоезд «Селигер» Фото: РЖД, Московско-Тверская пригородная пассажирская компания

Тревел-эксперты рекомендуют задержаться в Осташкове или соседних городках хотя бы на один день, так как ретропоезд курсирует только по выходным. По данным Отелло, средняя стоимость проживания здесь составляет 5300 рублей за ночь.

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«Графский поезд»: Воронеж — Графская — Рамонь

Экскурсионный состав из двух вагонов на паровозной тяге. По пути можно увидеть отремонтированный вокзал на станции Графской, реконструированные в ретростиле станционные здания в Бору и Рамони. Каждое купе поезда посвящено историческим личностям XIX века, есть тематическое фотокупе.

Маршрут будет особенно интересен любителям истории и архитектуры. В Рамони можно посетить знаменитый дворец принцессы Ольденбургской, а также прогуляться по живописным улочкам города. На станции Графская предусмотрена получасовая остановка, во время которой можно пройтись по станции и сделать несколько красивых фотографий на фоне отреставрированного вокзала.

Графский поезд Фото: РЖД

Время в пути от Воронежа до Рамони составляет около двух часов, а обратный поезд отправляется через 3 часа – за это время можно как раз успеть посетить экскурсию по дворцовому комплексу Ольденбургских. По данным Отелло, средняя стоимость ночи в гостиницах Воронежа в декабре и январе составляет 6200 рублей.

«Рускеальский экспресс»: Сортавала — Рускеала

Рускеальский экспресс Фото: Юрий Столыпин / фотохостинг Russian Traveler

Пожалуй, самый популярный российский паровоз ходит именно по этому маршруту. Вся поездка стилизована под дореволюционную эпоху: и интерьеры купе, и форма проводников, и даже вагон-ресторан, в котором играют на фортепиано. Правда, мест в вагоне-ресторане не очень много – лучше их занимать ещё до отправления. Здесь же есть фотокупе с моментальной печатью.

Маршрут очень популярен, особенно в дни школьных каникул, поэтому рекомендуем бронировать билеты за несколько недель до поездки. Время в пути – около 2 часов, и у вас будет около 5 часов на то, чтобы насладиться красотами Рускеалы до отправления обратного поезда. По данным Отелло, средняя стоимость проживания в Сортавале составляет 8200 рублей за ночь, в Рускеале — 5100 рублей.

Фото: Дмитрий Шишкин / фотохостинг Russian Traveler

Ярославль — Рыбинск

Пригородный поезд на паровозной тяге, отличающийся от других из подборки своими современными вагонами. Если не смотреть за окно, где клубится дым, то можно забыть, что едешь не в обычной электричке. Пользуются поездом не только туристы в качестве развлечения, но и местные дачники. Не менее интересным является и пункт назначения, ведь в центре Рыбинска все вывески оформляют в стиле XIX века.

Ретропоезд курсирует из Ярославля в Рыбинск по субботам, продолжительность поездки составляет около трех часов – это намного больше, чем если ехать по тому же маршруту на обычном экспрессе, но ведь на паровозе интереснее. Для тех, кто хочет проникнуться ретро-атмосферой, рекомендуем задержаться в Рыбинске, где средняя стоимость ночи в декабре и январе составляет 3800 рублей, по данным Отелло. В Ярославле можно переночевать в среднем за 6400 рублей.