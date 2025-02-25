Путешествие в весну

Из холодной Москвы мы сбежали встречать весну в Белоруссию и рассказываем, как это было.

Весна – прекрасное время, когда пробуждается от спячки не только природа, но и наши планы на лето. Мы начинаем не только мечтать, но и всерьез продумывать отпуск и путешествия, которые нас ждут. Автомобиль стал в последние годы одним из главных средств для передвижения между достопримечательностями в нашей стране и ближайшем зарубежье. Его тоже нужно готовить заранее к предстоящим в теплое время года испытаниям. Следуя такой логики, мы отправились в Белоруссию: там уже растаял снег и наступило отличное время, когда можно протестировать летние шины — незаменимый атрибут путешествия на автомобиле.

Как все было: мы улетели в Минск, где взяли в аренду автомобили, переобули их в летние Gislaved Premium Control и отправились в путь. Едем по дорогам, окруженным зелеными деревьями и пахнущими свежестью и травой.

Первый в нашей программе — Парк-музей интерактивной истории Сула. Рядом с местынм замком вы можете отправится в плаванье вместе с варягами по реке, соревноваться в метании топоров и дротиков, послушать предсказания древней ведуньи, участвовать во всевозможных мастер-классах: примерно этим, мы, собственно, и занимались.

Приехали мы и к Мирскому замку в 50 километрах от города Новогрудока: строение в духе прибалтийской архитектуры и одновременно пряничных домиков. С помощью костюмированных экскурсоводов тут погружаешься в быт и эпоху правления средневековых князей. Высокие и прочные стены, овраг вокруг замка — делали укрепление неприступным на многие годы.

В разное время Мирским замком владели магнаты Радзивиллы, Святополк-Мирские, внутри, помимо экспозиций средневековой утвари и доспехов, можно посмотреть макеты самых известных замков и церквей-крепостей Беларуси (а еще погулять по залам с восстановленными интерьерами).

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Позже мы отправились в городок Несвиж, когда-то он был центром Речи Посполитой, у него богатое прошлое связанное со знатным и богатым родом Радзивиллов. Радзивиллы, как известно, водили дружбу с знатными семьями европейской знати, имели резиденции и дворцы в Варшаве, Берлине и Франции.

Главная достопримечательность города – замок, построенный в стиле барокко в XVI веке, с романтичными башнями, обнесенный рвом.

Вокруг замка расположен огромный комплекс, состоящий из пяти парков: Старого, Нового, Японского, Английского и Замкового. В окрестностях проводят фестивали и реконструкции рыцарских турниров, метание стрел и топоров, концерты живой музыки в духе Средневековья, театральные инсценировки, танцы и мастер-классы по ремеслам и боевым искусствам.

Здесь же расположилась огромная рыночная площадь, где стоит костел XVI века, ставший родовой усыпальницей княжеского рода Радзивилло.

Погуляв среди замков, решаем доехать до Гродно и остаться ночевать на берегах реки Неман в отеле «Кронон». Рядом с отелем — парковая зона деревья, птицы поют по утру. Потрясающая кухня ресторана, красивая подача, вкуснейшие десерты, которые можно дегустировать на веранде, в беседках у фонтана.

Из лесного царства переместимся в царство хрупкой красоты – найдем ее на заводе «Неман», который с 1883 года сохраняет традиции белорусского стекловарения. На экскурсии мы увидели коллекции уникальных изделий из хрусталя и стекла. Завод был полностью уничтожен в начале войны 1941 и восстановлен спустя десятилетие, чтобы насытить Советский союз рюмками, графинами, стаканами, вазами и другой необходимой советскому гражданину посудой.

Перед возвращением в Минск решили посетить еще одно место – дом-музей Михала Клеофасовича Огинского. Усадьба Огинского представлена 13 залами, которые (конечно, не без помощи прекрасных и влюбленных в свое дело экскурсоводов) погрузили нас в жизнь талантливого композитора и государственного деятеля Михала Клеофаса. Дворцово-парковая территория воссоздана и сохраняется очень бережно и с заботой и любовью к истории и будущему.

И где-то вот тут наше путешествие и подошло к концу — мы отправились в Минск, а потом и в Москву, куда весна обязательно вскоре придет тоже.