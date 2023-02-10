Путешествие во времени: необычные часы и где на них посмотреть

Рассказываем о трех любопытных экспонатах первого в стране «Музея времени и часов».

Чтобы зафиксировать определенный момент и задать какие-то координаты событий на временной шкале, еще тысячи лет назад люди придумывали различные приспособления и системы отсчета.

По утверждению историков, самый древний солнечный календарь был создан более 4000 лет до нашей эры в древнем Египте. Интересно, что жрецы пользовались сразу тремя календарями – лунным (по ним определяли религиозные праздники), солнечным (для гражданских дел) и звездным (по нему определяли время для начала сельскохозяйственных работ).

Но время не стоит на месте. И пока часы самых разных конструкций и дизайнов учились отмерять его все точнее, они непрестанно трансформировались и принимали самые разные обличья. Посмотреть на необычные примеры можно в «Музее времени и часов» в Москве, который знакомит гостей с историей развития часового дела в России и с часовыми бестселлерами прошлого, вдохновившими современные часовые дома на переиздание знаковых моделей.

Первый в России, такой музей открылся несколько месяцев назад в столице на территории флагманского магазина AllTime. В экспозиции музея – динамично обновляющаяся выставка часов из собраний ведущих российских коллекционеров, от старинных и миниатюрных резных деревянных часов до приборных часов космических кораблей. А экскурсоводами здесь выступают сами коллекционеры и владельцы часов, выставленных в музее.

Мы выбрали три необычных экспоната из Музея времени и часов – на них и другие интересные изделия вы можете полюбоваться воочию, если заглянете в музей.

Самые старые

Самые старые часы, представленные в экспозиции музея, относятся к 1794 году. Фото: Музей времени и часов

Часы, изготовленные в 1794 году фабрикой Петра Нордштейна – одним из первых часовых производств, учрежденных по указу Екатерины II. Мануфактура часов Нордштейна была чрезвычайно популярна среди представителей царских кровей и их фаворитов – она обслуживала царский двор, и на открытый рынок попадало мало продукции.

Опись имущества Василия Голицына, фаворита правительницы Софьи Алексеевны, гласит, что после ареста у него нашли «много часов боевых (с боем) и столовых в корпусах черепаховых, оклеенных китовым усом, кожею красною; немчин на коне, а в лошади часы».

Самые необычные

Трость с часами. Сазиковъ (ювелирная фирма) - Поставщик Двора Его Императорского Величества, 1887 год Фото: Музей времени и часов

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«Сазиковъ» – ювелирная фирма, которая была основана в Москве в начале XIX века. Она быстро получила известность благодаря изготовлению ювелирных изделий из золота, серебра и драгоценных камней и даже получила почётный знак «Поставщик Двора Его Императорского Величества». Несмотря на это, в магазинах фирмы продавались предметы для людей с разным достатком, хотя можно было встретить в них и изделия высочайшего художественного уровня, которые участвовали в международных выставках.

Часы мастера «Сазикова» не обошли стороной. Например, в экспозиции музея представлена трость с часами – удобный аксессуар для модников 1880-х, которые хотели бодро идти в ногу со временем.

Интересный факт В середине XIX века ученые задумались о том, что нужно синхронизировать время во всем мире с одними единственными часами, чтобы избежать ошибок и путаницы. И тут очень кстати оказались настенные электрические часы Чарльза Шеперда, установленные им на воротах обсерватории в Гринвиче в 1852 году. Серьезный международный авторитет Великобритании вкупе с такими уникальными часами, воспринимавшимися как чудо, привело к тому, что было решено вести отсчет мирового времени именно по этим часам.

Самые сложные

Фото: Музей времени и часов

Часы «Ракета 3031» с автоподзаводом, двойным календарем, будильником и водозащитой до 200 метров. Они считаются самыми сложными часами, произведенными в СССР, и являются гордостью экспозиции музея. Выпускались они двумя малыми сериями в 1972 и 1974-75 годах. Общий тираж составил около 300 экземпляров.

Часы могли похвастаться механизмом с автоподзаводом, двойным календарем и будильником, стрелками и часовыми метками с люминофором. С часами можно было смело отправляться в подводное плавание: корпус выполнен из нержавеющей стали, с водозащитой 20 атмосфер (200 метров). Крышка с креплением ремня типа «уши на крышке».

Механизм диаметром 30 мм на 33 рубиновых камнях оказался очень сложным в производстве. Часы стоили около 120 рублей, что для часов СССР в корпусе из стали было по меркам тех лет очень дорого.

Музей времени и часов Где? Адрес: улица Русаковская, 1. Место: ювелирно-часовой салон AllTime, 3й этаж Когда? Время работы музея: c 10.00 до 21.00, экскурсии проводят с 11:00 до 20:00. Сколько? Бесплатно

До 19 февраля в Музее времени и часов проходит первая в мире выставка подарочных часов российских императоров, великих князей и княгинь. На ней можно увидеть уникальные подарочные и наградные часы и узнать удивительные истории из жизни их владельцев.