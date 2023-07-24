Путешествия на поезде: горы, мечети, барханы и старинные города

Продолжаем рассказывать про путешествия на поездах. На этот раз – водопады, долины и ущелья, старинные кавказские города и крошечные горные деревушки: ваш передвижной отель, как всегда, довезет вас до самых интересных мест.

Маршурт

Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик – Москва

Как все будет?

Первая остановка на пути из Москвы – Майкоп, город стоящий на берегу горной реки Белой. Вас ждет экскурсия по южным местным улочкам и поездка в Кавказский биосферный заповедник — на карстовое плато Лаго-Наки с его альпийскими лугами.

Плато Лаго-Наки

А еще у вас на пути –горные озера, ущелья и каскад из 16 водопадов, которые тут называют «Водопады Руфагбо».

Водопады Руфагбо

На следующий день – Владикавказ, поезд останется на станции, а вы отправитесь в путешествие.

Владикавказ

Вы попадете к Аланскому Успенскому монастырю, который стоит высоко в горах и считается самым высокогорным монастырем на территории России. По пути заедете в живописное Кармадонское ущелье и окажетесь у мемориал памяти Сергея Бодрова (именно в этом ущелье и погиб актер вместе с частью съемочной группы).

Кармадонское ущелье

Другая точка на маршруте – Республика Чечня, ну, а начнется ваша экскурсия с города Грозный. Уютные чистые улочки, широкий проспект и множество деревьев. Столица республики — очень чистый и ухоженный город.

Вы увидите упирающие в голубое небо минареты и купола самых удивительных мечетей в России. К примеру, «Сердце Матери» (имени Аймани Кадыровой) построена в стиле хай-тек, а «Сердце Чечни» возведена в османском стиле. Ее строили по образу стамбульской Голубой мечети, она сделана из кремового травертина (это горная порода), здание же окружено парком с вишнями и платанами. «Сердце Чечни» — самая большая мечеть в Европе, вмещает до 30 тысяч человек, а прилегающая территория — до 70 тысяч.



Ну, а еще в Чечне вас ждет поездка в горную Чечню.

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В горах Чеченской Республики

Окажетесь вы и на Нихалоевских водопадах, самый высокий падает с высоты десятиэтажного дома — порядка 32 метров. Увидите вы и древние Ушкалойские башни, которые стоят на берегу реки Чанти-Аргун в Итум-Калинском районе. Когда-то очень давно они были пропускным пунктом на границе между территориями чеченских общин Шатой и Чантий, здесь брали плату за проход.

Ушкалойские башни

Следующее место, где остановится ваш передвижной отель – Дербент — самый южный город России и один из древнейших городов мира. Построен Дербент в самом узком месте между Кавказскими горами и Каспийским морем, ну, а первое поселение появилось в этом месте где-то между lV и lll тысячилетиями до нашей эры.

Дербент

Старая часть города, по которой вы обязательно прогуляетесь, очень колоритна: хитросплетение узких улочек и люди, которые пьют чай сидя у порога своего дома. Вас ждет подъем по длинной лестнице на крепость Нарын-Калу. Построена она была в VI веке, это старинная цитадель, часть Дербентской крепости, соединённая с Каспийским морем двойными стенами, которые когда-то выполняли важную защитную функцию – перекрывали так называемые Каспийские ворота в Персидскую державу.

Дербентская крепость

Другие точки на маршруте впечатляют не меньше: к примеру, Сулакский каньон с его голубой водой – глубочайший каньон Европы, а бархан Сарыкум — одна из крупнейших песчаных дюн в Евразии.

Сулакский каньон

В Нальчике вы окажетесь ближе к концу путешествия. Подниметесь по канатной дороге – по самой высокой в России канатной дороге до станции «Гара-Баши», расположенной на высоте 3847 метров. Канатная дорога ведет вверх к величественному Эльбрусу. 5642-метровый Эльбрус — самая высокая гора Европы, которую мечтают покорить многие любители восхождений.

Вид на Эльбрус

Как все будет в поезде?

Поезд – самый настоящий отель на колесах. Условия — как в хорошей гостинице. Здесь есть вагоны класса «Люкс», СВ и купейные. Везде кондиционеры, состав оборудован ванными и туалетными комнатами (в любой можно принять душ), в каждом купе — розетки для зарядки гаджетов. В поезде есть вагон-ресторан, где можно посидеть с бокалом шампанского, глядя в окно на стремительно меняющиеся пейзажи.