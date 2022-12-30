«Путешествия по России – это истории не только о местах, но и о людях, которые там живут»: поздравление читателей от министра экономического развития Российской Федерации

Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации поздравляет читателей Russian Traveler c Новым годом

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Дорогие друзья!

Так сложилось, что новогодние праздники – это время, когда принято подводить итоги и строить планы на будущее.

В этом году каждый из нас приложил немало усилий, чтобы жизнь близких, тех, кто нам дорог, и в целом в нашей стране стала лучше. Мы усердно работали, старались в учебе, заботились о семье, поддерживали и защищали тех, кто в этом нуждался. Помогали общему делу и добивались личных побед. У каждого они свои – маленькие и большие. Но они точно есть.

Новогодние праздники – это не только ожидание сказки, как в детстве. Это еще и каникулы — время, когда можно немного замедлиться, дать себе нужную передышку. Вдобавок, это отличная возможность лучше узнать свою страну. Изучить самые яркие, самобытные, уникальные уголки нашей Родины. Испытать себя, прикоснуться к новому, попробовать необычные блюда и угощения. Побывать там, где давно мечтал и планировал. А может быть, вернуться туда, где был много лет назад, и увидеть, как там все теперь преобразилось. Или же сорваться в спонтанное путешествие и оказаться в месте, о котором даже не догадывался.

Путешествия по России – это не только истории о местах, пейзажах и красотах, которые навсегда остаются в наших сердцах и памяти. Это еще и истории о людях, которые в ней живут. Добрыми и открытыми, чуткими и радушными, интересными и талантливыми. Они помогают понять, какая у нас многогранная, красивая и удивительная страна. И как мы ее любим.

Друзья, пусть эти праздничные дни будут яркими и насыщенными. Пусть в ваших домах царят счастье, тепло и любовь. Сейчас – самое время, чтобы поблагодарить уходящий год за то хорошее, что в нем было. Сказать спасибо всем, кто был рядом. И с верой в лучшее встречать Новый 2023 год.

С наступающим!

Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации