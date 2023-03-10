Путешествия вызывают больше позитивных воспоминаний, чем первый поцелуй

Почти у половины людей воспоминания о путешествиях вызывают больше положительных эмоций, чем воспоминание о первом поцелуе, выяснили ученые. В исследовании использовался искусственный интеллект для «измерения и визуализации выражения эмоций», связанных с различными воспоминаниями.

По результатам исследования выяснилось, что у 42% респондентов опыт путешествий был одним из трех самых эмоциональных воспоминаний в жизни. А у 14% путешествия вызвали даже больше положительных эмоций, чем знакомство со своим первенцем, хотя последнее в целом получилось сильным позитивным воспоминанием.

В ходе исследования 298 участников из Германии, США и Великобритании прошли аудиомедитацию под руководством гида, в ходе которой они ярко представили себе ключевые моменты своей жизни. Во время воспроизведения воспоминаний их лица сканировали с помощью ПО для распознавания эмоций.

Используя искусственный интеллект, ПО анализировало эмоциональные микрореакции лица, чтобы ранжировать различные воспоминания и описывать, насколько отрицательными или положительными они были.

Фото: GetYourGuide

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«Первый поцелуй и особый опыт путешествия имеют некоторые психологические сходства. Оба являются мультисенсорными, вызывают возбуждение и представляют критически новый опыт, которого у вас не было раньше. Новые, эмоционально насыщенные переживания могут принести пользу вашему эмоциональному благополучию. Эти типы переживаний также могут формировать долгосрочные ценные воспоминания», – Аня Гориц, психолог и профессор технологий поведенческого здоровья в Аугсбургском университете.

Исследование провели специалисты по аналитике эмоций и платформа онлайн-бронирования путешествия GetYourGuide.

«У людей есть возможность стать архитекторами эмоциональных моментов своей жизни. Я твердо верю в способность путешествий формировать воспоминания. Мы хотим дать потребителям ключ, который откроет дверь к удивлению и благоговению и превратит их в длительные воспоминания», – отмечает Йоханнес Рек, генеральный директор и основатель GetYourGuide.