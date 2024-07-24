Путешествуем с питомцами: 7 главных советов

Отправляясь в путешествие с домашним питомцем, важно тщательно подготовиться, чтобы обеспечить комфорт и безопасность своего четвероногого друга. В этой статье мы поделимся базовыми и полезными советами по подготовке к поездке. Так вы сможете превратить путешествие с питомцем в приятное и беззаботное приключение!

Совет 1. Возьмите паспорт (не только свой)

Уши, лапы и хвост – это не все документы. Когда перед отъездом вы решаете проверить собранные вещи, что ищете первым делом? Правильно — паспорт! Вот и для питомца в путешествии паспорт необходим (его могут спросить в отеле, аэропорту или поезде).

Главный документ, который вам нужно иметь под рукой, это ветеринарный паспорт животного. В нем прежде всего проверяют наличие своевременной прививки от бешенства, но важно, чтобы собака (к ним внимание приковано наиболее пристально, что неудивительно) была вакцинирована также от других болезней – например, чумы плотоядных, гепатита, вирусного энтерита и так далее. Прививка против бешенства должна быть сделана как минимум за 21 день до поездки.

Для перемещений заграницу нужно чипировать животное. Установка его безболезненна и делается так же легко и быстро, как прививка. Чип важно поставить до прививки от бешенства — поскольку данные о ней должны храниться на нем, как на флешке.

Также не стоит забывать о том, что собака должна быть обработана от глистов и от клещей (обязательно узнавайте обстановку с ними в том регионе, куда поедете).

Совет 2. Создайте комфортное пространство

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Переноска – следующий после вас лучший друг питомцев в путешествиях (особенно если это далекие странствия на поездах или самолетах).

Переноску нужно брать не только такую, чтобы пёс или кот в нее помещались; важно, чтобы животное могло спокойно в ней лежать, разворачиваться на 360 градусов и даже стоять.

Конструкцию клетки и материал, из которого она сделана, будет определять характер животного: кошкам подойдут обычные сетчатые и пластиковые переноски, а вот для легковозбудимых, крупных и сильных собак лучше приобрести укрепленную проволочную переноску.

Важно сделать переноску не только местом перемещения, но и «зоной комфорта» для питомца – в путешествии его ждет немало новых впечатлений, и некоторые из них могут взволновать или не на шутку испугать его. Поэтому приучаем к переноске заранее, чтобы в ней было комфортно спрятаться от внешней суеты: начинать нужно минимум за несколько недель. Оставляем переноску открытой дома, кладем туда интересные игрушки и лакомства. На первых порах — ни в коем случае не запираем питомца внутри. Так кошки довольно быстро смогут воспринимать переноску как свое личное безопасное пространство. А с собаками можно разучить команду, по которой животное будет отправляться в переноску.

Некоторым питомцам спокойнее, когда клетку-переноску накрывают сверху одеялом или другой тканью, оставляя их в полумраке и тишине.

Совет 3. Подготовьте автомобиль

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Путешествовать на собственном автомобиле с питомцем – пожалуй, удобнее всего. Но и тут есть несколько важных правил. Перед дорогой стоит хорошо выгулять собаку. Кормить питомца рекомендуется за несколько часов до поездки, чтобы во время езды не вызвать у него тошноту.

Ремень безопасности для животных – незаменимый инструмент для любого водителя, который часто путешествует со своим домашним любимцем. Аксессуар очень полезен во время путешествия, так как предотвращает лишние передвижения собаки по салону автомобиля и удерживает его во время резкого торможения и различных маневров. Ремень также может быть прикреплен к поводку и использоваться для прогулки.

Для защиты обивки заднего сиденья используйте специальное водонепроницаемое покрытие или двусторонний коврик для багажного отделения. Во время дальних поездок могут быть также удобны специальные одноразовые туалеты.

Совет 4. Выберите pet-friendly отель

Заранее уточните, сможете ли вы заселиться со своим мохнатым путешественником в выбранную гостиницу (и сколько стоит его размещение, если придется доплатить). Базовый набор для статуса pet friendly — чистые и удобные лежаки и две миски. Впрочем, конкуренция в гостиничном бизнесе приводит к тому, что многие отельеры стараются приятно удивить хозяев и их питомцев: каждый день меняют воду, приносят лакомства, пишут питомцу отдельное приветственное письмо.

Но важно не только гостеприимное отношение к четвероногому гостю, но и инфраструктура. Поэтому, если есть возможность выбора, то лучше останавливаться в гостиницах рядом с парковой зоной, где разрешен выгул собак, или, если это центр города, то в спокойных кварталах без большого потока людей и машин.

Некоторые отели сейчас идут дальше: оборудуют зоны для выгула и дрессировки домашних собак. В таких местах вы можете смело отпустить собаку с поводка и не бояться, что она убежит.

Совет 5. Под рукой должны быть полезные и вкусные лакомства

Лакомства – почти такой же надежный друг в путешествии, как и вышеупомянутая переноска. Они помогут подбодрить питомца, успокоить или отвлечь, а заодно – позволят подкрепиться в любом месте, от оживленной улицы мегаполиса до изнурительного горного похода.

С собой можно взять привычные и любимые угощения или попробовать что-то новое – например, паштеты для кошек и собак от бренда супер-премиальных кормов AlphaPet. Это новинка на рынке зоотоваров: нежная текстура, яркий вкус, удобная упаковка, и самое важное – паштет подойдет в качестве полноценного рациона, который поможет поддерживать здоровье питомца благодаря высокому содержанию свежего мяса.

Паштеты в линейке AlphaPet найдутся «на вкус и цвет»: есть отдельные продукты для взрослых собак и кошек, для стерилизованных и кормящих кошек, для котят и щенят. Вкусовая палитра тоже порадует хвостатого гурмана: представлены шесть видов мяса, от говядины до лосося.

А удобная блистерная упаковка позволяет разделить паштет на две герметичные порции, что поможет сохранить часть корма на потом – отдельный бонус для тех, кто хочет попробовать новинку в путешествии. Кстати, пушистые работники исследовательского центра компании - кошки и собаки – уже проверили нежный паштет на поедаемость и вкусовую привлекательность. И готовы подтвердить: ваши домашние любимцы будут в восторге!

Совет 6. Берегитесь жары!

Конечно, летом путешествовать с питомцем удобнее всего. Но если вы едете в жаркий регион, лучше хорошенько подготовиться – а то и вовсе оставить пушистого друга дома. Из домашних животных хуже всего жаркую погоду переносят брахицефалы – животные, у которых мордочка немного приплюснута. Из собак это бульдоги, пекинесы, мопсы, чихуахуа и некоторые другие. А из кошек – персидские породы и шотландские вислоухие.

Следите за самочувствием питомца: яркими симптомами перегрева или теплового удара станут одышка, учащённое сердцебиение, вялость и апатия, снижение аппетита и рост температуры тела. Ни в коем случае не оставляйте животных в закрытой машине на жаре (даже ненадолго).

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Обязательно носите с собой бутылку воды (в зоомагазинах продаются специальные аксессуары, которые трансформируются в поилку). Помогайте животному охлаждаться: эксперты советуют опрыскивать их холодной водой (это станет хорошей альтернативой купанию), протирать лапы, носы и уши холодным влажным полотенцем. А вот использовать лёд нежелательно – это может спровоцировать простуду.

Чтобы не обжечь чувствительные подушечки лап об асфальт, можно надевать питомцам ботиночки или смазывать лапы специальным воском. Сбривать шерсть у животного, несмотря на жаркую погоду, не стоит. Подшерсток обеспечивает зверям качественную теплоизоляцию.

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Совет 7. Подберите правильную экипировку

Маст-хэв для любого зверя в путешествии — это шлейка/ошейник, поводок и намордник (на случай прогулок в людных местах и поездках на общественном транспорте). Шлейка по многим параметрам более удобна в путешествии, чем обычный ошейник, однако выбор, разумеется, за вами. Но плюсов в шлейке масса: она снимает нагрузку с шейных позвонков, равномерно распределяя ее по телу животного, не давит на шею, не вызывает удушье при резких рывках, и главное — из нее сложнее вывернуться и убежать.

Не забывайте об адреснике: эта маленькая деталь может избавить вас от головной боли в случае, если питомец убежит и потеряется. На адреснике должен быть ваш телефон — это необходимый минимум. Можно также оставить электронную почту или другие контакты, по которым с вами можно будет связаться при потере животного.