«Путеводная звезда»: в Москве выбирают лучших представителей в сфере туризма

Москвичи и гости столицы определят лауреатов премии «Путеводная звезда» в семи номинациях. За Russian Traveler тоже можно проголосовать – издание номинировали как «Лучшее отраслевое СМИ в области туризма».

На площадке «Активный гражданин» началось голосование за лауреатов премии Правительства Москвы в сфере туризма «Путеводная звезда». Принять в нем участие можно до 18 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Пользователям предстоит определить победителей в семи категориях. Они выберут лучшие рестораны, детские и экскурсионные программы. Всего представители индустрии гостеприимства в этом году подали больше 480 заявок», – рассказала заммэра столицы.

Например, категория «Московские впечатления» будет представлена сразу двумя опросами. В первом горожане выберут проекты для детей, а во втором – экскурсии и другие познавательные форматы. В числе претендентов — мультимедийный центр «Союзмультпарк» и интерактивный образовательный центр «Познай себя — познай мир» Государственного Дарвиновского музея и открывшийся в августе планетарий в Музее космонавтики.

Также участники отметят любимые заведения в категориях «Московский завтрак: рестораны» и «Модная гастрономия».

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Фото вечерней Москвы, площадка Академии Наук Фото: Polkotoff / фотохостинг Russian Traveler

Впервые присоединиться к голосованию смогут не только жители, но и гости столицы. Им предлагают поделиться мнением вместе с москвичами в чат-боте «Активный гражданин. Голосуй!». Помимо победителей в четырех уже названных номинациях, участники также выберут популярные туристические объекты. Среди вариантов – Государственная Третьяковская галерея, Музей городского хозяйства Москвы и Государственный центральный музей кино.

В этом году гости столицы также смогут выбрать лучшего блогера и лучшее отраслевое СМИ в области туризма – в этой номинации участвует наш журнал Russian Traveler. Отдать свой голос можно будет по ссылке в чат-боте «Активный гражданин. Голосуй!»

Параллельно оценивать финалистов будет жюри. Церемония награждения состоится в декабре.

Всего конкурс включает 15 номинаций по пяти направлениям: «Гостиницы», «Гастрономия», «Медиа», «Впечатления и гостеприимство», «Прорыв и перезагрузка года». Последняя категория в этом году появилась впервые. Также предусмотрено шесть специальных призов – их получат, в частности, лучшие экскурсовод, администратор отеля, школа гостеприимства и турагентство.