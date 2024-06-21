Пьяный россиянин решил залезть в кабину пилотов за алкоголем

Мужчину из-за его выходки пришлось снять с рейса.

Пьяный пассажир российской авиакомпании попытался пробраться в кабину пилотов, чтобы найти там алкоголь, который, по его словам, ему обещал командир воздушного судна (КВС). Инцидент произошел в среду, 19 июня, в аэропорту Благовещенска, когда Boeing 777 готовился к вылету в Москву. Команда ожидала прибытие россиянина по имени Алексей М., который получил травму и нуждался в помощи при посадке.

Однако мужчина оказался здоровым и без труда прошел на свое место в 60-м ряду. Алексей не задержался на своем месте и спустя несколько минут отправился в переднюю часть самолета. Стюардесса, которая остановила его, спросила, куда он направляется. Мужчина ответил, что ему нужно встретиться с командиром воздушного судна, который, по его утверждению, обещал ему алкогольные напитки на борту.

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Затем он потребовал спиртное у бортпроводницы. При этом речь мужчины была бессвязной, от него исходил запах алкоголя, и он с трудом стоял на ногах. Команда сообщила о непослушном пассажире командиру воздушного судна, который решил снять его с рейса. На борт были вызваны сотрудники полиции, которые вывели Алексея из самолета и доставили его в отделение. Самолет вылетел в Москву с небольшой задержкой.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще устраивать дебоши во время полета — в 2023 году с самолетов сняли на 14% больше пассажиров, чем годом ранее.