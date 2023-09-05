На подъемнике оборвался трос: пять человек погибли на Бали

Они сорвались с высоты 60 метров.

На Бали пять человек погибли из-за обрыва троса фуникулера. Люди упали вниз с высоты 60 метров, пишет Republika.

Трагедия произошла на курорте Ayu Terra Resort в популярном у туристов районе Убуд. Погибшие были сотрудниками отеля: они ехали на фуникулере на верхний ярус. Однако кабинка с людьми не добралась до нужной точки и сорвалась вниз.

Услышав шум и крики, к месту ЧП сбежались сотрудники отеля и туристы. Они увидели, что кабина разрушена, а тела разбросало по сторонам. Трое пострадавших были еще живы – их срочно отвезли в больницу, но врачи не смогли спасти балийцев.

После случившегося отель временно закрыли, туристов разместили в ближайшие гостиницы. В Ayu Terra Resort начали проверку, во время которой выяснили, что трос был недостаточно прочным для перевозки компаний людей. Конструкция не выдержала больного веса, а предохранительные устройства, которые должны были затормозить и смягчить удар, не были исправны.

По словам балийских властей, авария в Убуде стала первой подобной на острове. Однако на нем есть немало отелей, которые используют фуникулеры из-за холмистой местности. Теперь во всех них пройдут проверки. Хотя, Ayu Terra Resort не помогло и это: исправность фуникулера проверяли менее года назад.

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