Пять недель в океане: любой желающий может стать героем фильма про Трансатлантический переход

Во второй половине 2024 года команда яхт-клуба «Сила ветра» отправляется в три новые экспедиции: в Танзанию, Бразилию и Трансатлантику. Во время Трансатлантического перехода планируется съемка документального фильма, главным героем которого станет один из участников приключения. Объявляется open call на эту важную роль— для сильных духом, любознательных и готовых к настоящим приключениям.

Герой проведет около пяти недель в океане, пересечет полушарие и окажется буквально на другом конце света. Съемки начнутся на острове Тенерифе, а завершатся в Рио-де-Жанейро – над фильмом работает креативное агентство «Громкие рыбы» — авторырекламных кампаний и брендированного контента для десятков брендов, и режиссер-оператор Костя Клюев. Опытный капитан, бескрайний океан и маршрут в зависимости от ветра и погоды! Подать заявку на участие можно до 1 августа, а 10 августа команда отберет 10 энтузиастов и свяжемся с ними. 12 августа будет объявлено имя главного героя.

Трансатлантический переход (в это путешествие как раз и ищут главного героя фильма): 5 недель в океане в команде из десяти человек в большом парусном приключении с исследованием нескольких стран и акваторий. Даты путешествия: 16 ноября — 21 декабря 2024.





Подать заявку можно тут.

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Этот переход не для вас, если вы:



Сомневаетесь, что сможете перепробовать всевозможные консервы, которые мы будем закупать в разных странах.

Не знаете, чем занять себя, когда никто не дает задачи.

Переживаете, что останетесь без новостей на 5 недель.

Не готовы прочесть книгу, которую откладывали годами.

Беспокоитесь, что не будете следить за рабочими чатами больше месяца.

Боитесь открытий, которые вы сделаете о себе и мире за это время.

Не очень любите соленые блюда — посуду нужно мыть в океане, вкус неизбежен.