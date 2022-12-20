Пять способов справиться с паническими атаками: советы эксперта

Психотерапевт дал советы тем, кто страдает от приступов сильной тревоги.

По статистике, каждый 20-й человек в мире (около 5%) страдает от панических атак (ПА). Большинство из них — жители мегаполисов, испытывающие постоянное нервное напряжение. Как отмечают специалисты, атаки не являются самостоятельным заболеванием — это симптом, сигнализирующий о тревожном расстройстве, эмоциональном истощении и затянувшемся стрессе.

Артем Толоконин врач психотерапевт-сексолог-психиатр, основатель первой в России клиники психосоматической медицины NeoVita, института психосоматики и центра психотерапии Панические атаки — это острые приступы страха с неприятными ощущениями в разных участках тела (в области живота, сердца, головы). Причин панических атак может быть множество — например, проблемы в семье, на учебе или на работе. Для каждого человека они индивидуальны и по-своему воздействуют на нервную систему. Нужно научиться останавливать эти приступы и, конечно, найти причины паники и устранить их.

Как же бороться с паническими атаками? И почему в итоге лучше обратиться к специалисту? Разбираемся вместе с нашим экспертом.

1. Перестаньте бояться панических атак.

Это основное правило, которое пригодится вам для саморегуляции. От панических атак никто не застрахован, но помните, что от них никто никогда не умирал.

2. Выполняйте различные практики и упражнения.

Самая эффективная практика, помогающая в борьбе с паническими атаками, — это медитация. Когда вы будете осознанно тренировать восприятие своей психики через тело, то перестанете бояться приступов паники. Помогает и техника «дыхание» (глубокий вдох, задержка дыхания, медленный выдох).

Если у вас началась паническая атака, очень важно «заземлиться», то есть почувствовать связь с действительностью. Для этого можно, например, сесть или лечь на пол, взяться за что-нибудь, обнять себя руками. Необходимо почувствовать свое тело относительно земли или другой надежной поверхности. Можно выпить воды, внимательно рассмотреть какой-то предмет, посчитать красные (желтые, синие, зеленые) предметы в комнате.

Также полезны занятия спортом и танцами — они помогают сконцентрироваться на своем теле, отвлечься от повседневных размышлений и могут зарядить вас позитивной энергией.

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3. Повторяйте привычные действия

Повседневные действия напоминают о вашем обычном состоянии и привычном образе жизни. Постарайтесь чаще посещать любимые места, встречаться со старыми друзьями, находить в каждом дне небольшой повод для радости. Это поможет сохранять положительный настрой и реже поддаваться приступам паники.

4. Примите панические атаки и верьте, что все к лучшему

Примите свои панические атаки, задайте себе вопрос, с чем они связаны, и постарайтесь ответить на него. Со временем у вас пройдет страх ожидания чего-то плохого, вы начнете меняться изнутри и видеть варианты решения своих проблем.

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5. Обратитесь за помощью к специалисту

Паническая атака — это сигнал организма о том, что у вас есть серьезные проблемы. Если вовремя обратиться за помощью к психотерапевту, можно найти и проработать их и научиться сохранять душевное равновесие. К тому же, работа над собой и сознанием станет отличным стимулом к дальнейшему самопознанию и развитию.