Пятеро россиян привезли из Таиланда лихорадку Денге

В некоторых случаях она может привести к летальному исходу.

Пятеро туристов из Красноярского края подхватили в Таиланде опасную болезнь — лихорадку Денге. Диагноз им поставили уже по возвращении на родину, пишет «Тайга. Инфо».

Начальник регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рассказал, что сначала заболели две женщины, вернувшиеся из отпуска на Пхукете и в Паттайе, а потом — еще три человека, включая ребенка. Все они заразились по собственной неосторожности: туристы не использовали репелленты, и их покусали инфицированные лихорадкой комары. Прививок от лихорадки Денге пока не существует.

«Передачу вирусов осуществляют только комары, которые обитают в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передается», — отметил Горяев.

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Вирус Денге в организме человека. Когда инфицированный комар кусает человека, он выделяет слюну, содержащую вирус, который затем проникает в организм. Фото: Vaccines at Sanofi / Flickr

Сейчас путешественники находятся под присмотром врачей. Об их состоянии не сообщается.

Лихорадка Денге — вирусное заболевание, которое сопровождается высокой температурой, тошнотой, болью в костях и сыпью с зудом. Чаще всего оно протекает в легкой и среднетяжелой форме, но иногда может развиваться потенциально смертельное осложнение, называемое тяжелой денге. Больше о вирусе можно прочитать в главе из книги вирусолога Анны Деминой, которая тоже словила лихорадку Денге в Таиланде, а в итоге стала специалистом по флавивирусам: