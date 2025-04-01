Пятилетний мальчик привез из Египта смертельно опасного паразита

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пятилетний мальчик отдыхал с родителями в Египте и привез редкого паразита. Ребенок почти две недели провел в больнице, пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, мальчика привезли в подмосковную больницу в тяжелом состоянии — с высокой температурой, слабостью, сильной болью в животе и кожными высыпаниями. Мать ребенка рассказала, что семья недавно вернулась из Египта, а сын заболел по возвращении домой.

Сначала врачи подозревали у мальчика аппендицит, но исследование показало, что у него анкилостома. Это редкий вид глистов, которые могут попасть в организм с едой или через кожу, а затем поражать пищеварительную систему и легкие. В случае, если человеку своевременно не окажут помощь, он может даже умереть.

Маленького пациента лечили 12 дней и выписали домой. В анализах не было глистов, к ребенку вернулся аппетит, сейчас он чувствует себя хорошо.

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