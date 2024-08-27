Работать в Сочи мечтает 31 процент россиян: эксперты рассказали про трудовую миграцию

Южное направление стало одним из самых популярных для трудовой миграции.

Эксперты «Авито Работы» сообщают, что самые популярные направления для трудовой миграции в России – Сочи, Краснодар и Кубань. Больше всего переехать в эти места мечтают сотрудников индустрии фитнеса и красоты (45% от всех опрошенных), юриспруденции (42%), банкинга и инвестиций (41%).

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На втором месте – Москва, куда мечтают переехать сотрудники сферы IT и телекоммуникаций (40%). На третьем месте — Санкт-Петербург и область (28%), он популярен среди IT-работников (40%) и специалистов искусства, сферы развлечений и масс-медиа (37%).