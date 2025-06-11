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№ 2 (16)

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Russian Traveler №2(16) 2025
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Распродажа в Таиланде поможет встретить местную звезду

Распродажа в Таиланде поможет встретить местную звезду

Всё лето в королевстве идет масштабная распродажа, продвигаемая Управлением по туризму Таиланда (TAT).

Пока власти Таиланда официально заявили россиянам, что не планируют сокращать сроки безвиза для наших граждан, в Ассоциации туроператоров России рассказали, как туристы могут сэкономить во время путешествия в страну этим летом.

С июня по август в Таиланде проходит всесторонняя распродажа Amazing Thailand Grand Sale 2025, запущенная властями страны. Делая покупки в торговых центрах, гостиницах, ресторанах, СПА и аэропортах, туристы получают возможность воспользоваться скидкой до 70%, выиграть призы, оставить своё имя в истории, а также встретиться с молодым певцом «Nunew» Чаварином. 

Последнее, пожалуй, может стать самым заманчивым предложением для туристов, фанатеющих от обаятельных кумиров Азии. Восходящая звездочка эстрады Таиланда проведет фан-встречу 24 августа 2025 года, на которую будут приглашены 50 победителей акции распродажи «Meet & Greet». 

Подобные акции являются спасением для курорта в сезон дождей, поэтому Управление по туризму и Министерство туризма и спорта Таиланда активно поддерживают мероприятия по привлечению гостей в страну.  

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