Рассказываем, что посмотреть в Мичуринске за выходные. Ну и зачем вообще туда ехать?

Маленький городок в Тамбовской области можно смело рекомендовать и самым взыскательным путешественникам.

– В пять утра он вставал каждый день! С деревьями шел работать! Скрещивал. Высаживал. Исследовал и экспериментировал. Как вам, например, такое: гибрид степной вишни и черемухи? А клубника со вкусом ананаса?

Двухэтажный кирпичный дом с деревянной террасой – на берегу реки Лесной Воронеж. Мы стоим в крошечном кабинете Ивана Владимировича Мичурина. Письменный стол, набор инструментов на стене, барометр, часы, какие-то бумаги: все, как уверяет, Людмила Васильевна Никитина, директор Дома-музея, осталось лежать на тех же местах, что и при жизни советского биолога и селекционера.

За окном – сад-питомник за которым Людмила Васильевна теперь ухаживает с двумя помощниками. Тут же растет, например, и 150-летний дуб, чего только не переживший.

Я вообще не поклонник музеев, никогда не знал, что такое скажу, но приехать в Мичуринск стоит ради одного только Дома-музея. Мичурин – Илон Маск растительного мира, биолог, создавший сотни новых зимостойких плодово-ягодных сортов, которые растут сейчас по всей нашей суровой стране от Москвы до Владивостока. Кстати, до сих пор в местный питомник приезжают садоводы откуда-нибудь с далекого Урала – купить "из первых рук" морозостойкие сорта винограда, миндаля, черешни, яблони.

Иван Мичурин

Что еще можно успеть посмотреть в Мичуринске за выходные? Еще один музей! Усадьбу Александра Герасимова, жизнь которого – головокружительный пример симбиоза художника и власти. Александр Михайлович дружил с Климентом Ворошиловым (и писал его тоже, конечно), но, самое главное: был портретистом Иосифа Сталина. Причем, эти его работы имели вполне себе международный успех — картина «Первая конная армия» (с генеральным секретарем в центре) триумфально взяла в 1937 году главный приз на Всемирной выставке в Париже (в Мичуринске картины нет — хранится в Третьяковской галерея).



Сам музей, кстати, располагается в купеческой усадьбе XIX века, в доме, где вырос, собственно, сам Герасимов. Мастерская, кабинет, терраса, везде вещи, фрагменты элитного советского быта, а на мольберте — портрет маршала СССР. Захватывающий, по-моему, сюжет жизни, сюжет, который можно прочитать, прогуливаясь по комнатам.

Картина Александра Герасимова – "Художники на даче у Сталина".

Что еще делать в Мичуринске? Гулять по улицам! Неожиданностью, лично для меня, оказалось количество старинных домов, которые здесь сохранились – любая столица позавидует: двухэтажная застройка конца XIX/начала XX века так и просится в какое-нибудь атмосферное ретро-кино. Состояние некоторых домов, конечно, оставляет желать лучшего, но общую атмосферу это никак не портит.





Помимо прогулок и музеев, во время уикенда в Мичуринске важно сделать еще несколько вещей: заселиться в правильный отель и вкусно поесть. Вот несколько советов и мест, которые я могу рекомендовать.

Где жить?

Бутик-отель «Гостиный двор»

Небольшой, всего на 16 номеров, невероятно уютный. Расположен в историческом здании 1820 года, в номерах частично сохранили старую кладку – вместе с элементами современного дизайна смотрится очень классно.

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Отель «Герасимов»

Отель из тех, каких не часто встретишь и в городах-миллиониках. Просторные новые номера, приветливый персонал, вкуснейший ресторан на первом этаже, а на ресепшн – угощение, которое никогда не кончается: знаменитые мичуринские яблоки.

Где есть?

«Чайник»

«Чайник» расположился на цокольном этаже в самом центре города. Отсюда удобно устраивать прогулки (по тем самым улицам, где чудом для нашей страны, сохранились старинные дома конца XIX века). В «Чайнике» особенно рекомендую попробовать десерты, которые готовят в собственной кондитерской. Здесь же готовят отличную пиццу.

Shamparen

Безупречные блюда итальянской и грузинской кухни, авторские десерты (а еще обязательно попробуйте сыр, который сюда привозят из тамбовской сыроварни «Марфа»).



Располагается ресторан прямо напротив величественного Боголюбского собора: практически точная копия столичного Храма Христа Спасителя (у двух храмов один проект и архитектор – Константин Тон, автор, между прочим, Большого Кремлевского дворца в Москве).

Как добраться?

Можно на автомобиле (дорога займет часа четыре), но удобнее всего на поезде (по времени чуть больше, 4,5 часа). Вариант: взять купе и поспать, ну или выбрать вагон бизнес-класса с питанием и wi-fi и удобными сидячими местами.