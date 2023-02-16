Рассказываем, где и как провести длинные выходные

Продолжаем рассказываем про лучшие места в России, на этот раз в нашей рубрике «Путешествия» – московский отель Palmira Business Club.

Palmira Business Club находится в очень удобном месте – центр города совсем рядом, в десяти минутах — Павелецкий вокзал, откуда ходит аэроэкспресс в Домодедово. От отеля можно пешком дойти до торговых и бизнес-центров: к примеру, можно прогуляться до «Даниловской Мануфактуры», «Ереван плазы» или «Острова мечты». Пятнадцать минут езды — и вы уже рядом с Красной площадью или Центром международной торговли.

Стильные и уютные номера оборудованны всем необходимым: есть рабочее пространство (с бесплатным скоростным WI-FI) и зона отдыха с удобными креслами и диванами. В каждом номере – электрический чайник и принадлежности для приготовления чая и кофе, ну, а номера категорий «Студия», «Люкс» и «Апартаменты» оснащены удобной кухней. Для детей предусмотрены детские кроватки и стулья.

На восьмом этаже отеля расположился спа-центр. Тут есть все необходимое для отдыха: финская сауна (сделана по всем мировым стандартам, среди материалов отделки – африканское дерево и гималайская соль). Есть хаммам с мозаикой и подсветкой (выполняющей роль хромотерапии). К услугам постояльцев — массажные кабинеты и программы по уходу за лицом и телом.

В Palmira Business Club есть также ресторан Carpe Diem (с изысканной мебелью и авторскими картинами на стенах) и бар MaxLevel Bar & Lounge с панорамным видом – на 13 этаже (в меню, помимо огромной коктейльной карты — японские и корейские блюда).

На длинные выходные с 23 по 26 февраля у отеля есть специальное предложение: проживание со скидкой, безлимитные посещения сауны и хаммама,а также специальные SPA программы. Подробнее – вот здесь.