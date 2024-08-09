Разбирать чемодан сразу после отпуска может быть опасно

Оказывается, внутри чемодана могут оказаться клопы, обитатели отелей и хостелов.

Эти полужесткокрылые насекомые, питающиеся кровью, любят места с большим скоплением людей, поясняют эксперты с Gismeteo, а значит могут легко перекочевать в ваш багаж из отеля. В таком случае, при распаковке чемодана дома, клопы могут расползтись по вашему жилищу.

Специалисты советуют понаблюдать за своим телом после приезда в гостиницу – если вы проснулись с укусами, есть вероятность, что где-то рядом — ночные эктопаразиты. Чтобы они не попали в ваш багаж, можно хранить чемодан в ванной комнате отеля — мелкие паразиты не переносят жару и горячий пар.

Кроме того, клопы не любят пахучие травы (горькую полынь, пижму, багульник), эфирные масла (например, лаванда, розмарин) и другие резкие запахи.

Постельный клоп (Cimex lectularius) Фото: Michael Hrabar / Flickr

Реклама

Если вы все-таки заподозрили, что привезли с собой домой клопов, то лучший способ — не открывать чемодан в течение нескольких недель и дать насекомым помереть внутри естественным образом. Но если вы хотите решить проблему быстро, можно прогреть место их пребывания сухим жаром до температуры +50 °С, которая является для них губительной.

Конечно, в квартире этот способ вряд ли осуществим (есть опасность пожара). А вот отдельные предметы мебели или вещи прогреть до такой температуры вполне реально. К примеру, если положить одежду из отпуска в сушильную машину минут на 10-20, то погибнут не только сами клопы, но и их яйца. В зимний период, помимо традиционных способов борьбы с клопами, можно попробовать «выморозить» паразитов (температуру меньше -25 °C они тоже сильно не любят).