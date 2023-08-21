Разрешение на въезд в страны ЕС не получили 68 тысяч россиян

Россияне потеряли более 558 миллионов рублей (5,5 миллиона евро) из-за того, что им отказали в выдаче шенгенских виз в 2022 году.

Россияне потеряли более 558 миллионов рублей (5,5 миллиона евро) из-за того, что им отказали в выдаче шенгенских виз в 2022 году. Россия заняла второе место среди всех стран, жители которых чаще всего обращались за визами в Европейский союз (ЕС) — они подали 687 заявок. На первом месте расположилась Турция (778 тысяч заявок), а на третьем — Индия (672 тысячи заявок).

Уровень отказов в выдаче шенгенских виз у россиян в этой тройке оказался самым низким — всего 10% при 15% у Турции и 18% — у Индии.

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Большинство заявителей из третьих стран, включая Россию, оплачивали визовый сбор в 80 евро (около 8,1 тысячи рублей по курсу на 21 августа). При этом в случае отказа в выдаче визы эта сумма не возвращается. В результате только на одну подачу заявлений россияне потратили 55 миллионов евро.

Для турок эта сумма составила 62,2 миллиона, а для индийцев — 53,7 миллиона евро. При этом разрешение на въезд в страны ЕС не получили 68,7 тысяч россиян. Таким образом совокупные потери туристов, не получивших шенген, составили около 5,5 миллиона евро (более 558 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что Венгрия и Греция оказались странами с самой простой процедурой выдачи шенгенских виз россиянам.