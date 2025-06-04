Ребенка на Майорке засосало в слив бассейна при отеле

Рука пятилетнего мальчика по локоть застряла в сливе – пришлось вызывать спасателей и распиливать трубу.

Пятилетний мальчик застрял в сливе бассейна на испанской Майорке. Освобождать его пришлось спасателям, пишет Cronica Balear.

Маленький турист из Великобритании проводил отпуск с семьей в отеле Zafiro на курорте Кан Пикафорт. Вечером 1 июня во время купания в бассейне он засунул руку в скиммер — устройство для очистки воды, на котором не было защитной решетки. В результате его руку засосало в сливную трубу по локоть. Родители в панике обратились за помощью, персонал отеля вызвал экстренные службы.

Для того, чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось разрыть грунт и извлечь трубу, в которой застряла рука. Операция длилась около получаса: мальчику надели защитную каску, закрыли уши и распилили трубу. После этого его доставили в больницу для осмотра.

Выяснилось, что незадолго до инцидента другие гости отеля сообщали администрации о проблемах со сливом, но никаких мер принято не было. Местные власти заподозрили отель в халатности и начали расследование.

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