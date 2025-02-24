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Рейс из Москвы не долетел до Кубы: он экстренно приземлился в Петербурге

Рейс из Москвы не долетел до Кубы: он экстренно приземлился в Петербурге

Предположительно, у пассажирского самолёта отказал двигатель.

Пассажиры рейса NWS551 из Москвы до острова Кайо-Коко на Кубе провели пять часов в воздухе, но потом самолет экстренно приземлился в питерском аэропорту Пулково из-за поломки. 

Представители авиакомпании пояснили, что вынужденную посадку совершили «в связи с подозрением на техническую неисправность».

Предположительно, у Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind отказал один из двигателей. Решение развернуться было принято, когда самолет находился уже над Норвежским морем. О возвращении на территорию России пассажирам сообщили за полтора часа до посадки, но реальную причину экстренного приземления они узнали уже в Пулково, рассказала порталу 78.ru одна из путешественниц. 

«Многие вообще в шоке были – пять часов летели, но практически не сдвинулись с точки. Но никакой паники не было», — рассказала Эльнора Галимова.

По словам Галимовой, во время полета пассажиры заметили странный гул двигателя. 

Борт благополучно приземлился в Пулково в 14:38. Пассажиров обеспечили горячим питанием и водой. Резервный Боинг 777-300ER вылетел из Санкт-Петербурга в направлении Кайо-Коко 24 февраля в 00:25. 

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