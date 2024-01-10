Рекорд: в 2023 году российские туристы летали в Таиланд чаще, чем до пандемии

Ожидается, что в 2024 году спрос на это направление будет еще выше.

Таиланд в 2023 году принял 1,48 миллиона российских туристов, что на 10 тысяч больше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Как рассказал вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин, весь 2023 год Таиланд продавался очень активно, а за осенние месяцы его объемы практически удвоились.

«Российский рынок восстанавливается быстрее всех неазиатских. Этому способствуют, прежде всего, безвизовый режим и большое количество рейсов. Таиландские авиакомпании не выполняют прямые рейсы в РФ, но российские перевозчики поставили и регулярные, и чартерные рейсы из большого количества городов Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом сохраняется спрос и на стыковочные рейсы», – Дмитрий Горин.

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Эксперт полагает, что спрос на Таиланд будет высоким и в 2024 году.

«Вместе с ОАЭ, Египтом, Шри-Ланкой и Турцией он сейчас входит в топ-5 по продажам. В 2024 году мы ждем роста не менее, чем на 10% по сравнению с прошлым годом», – пояснил Горин.

Директор по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарья Домостроева придерживается такого же мнения.

«Россияне очень любят Таиланд, и отложенный спрос еще не реализован полностью, он будет оставаться высоким. Но с конца декабря полетели прямые рейсы на китайский курортный остров Хайнань. Прямым конкурентом Таиланда его не назовешь, но какую-то часть его потока он точно получит. Одновременно "Аэрофлот" начал полетную программу в Гонконг, что также расширяет возможности попасть в другие страны Юго-Восточной Азии. С конца января начинаются прямые рейсы во Вьетнам, и мы видим, что желающих немало. Шри-Ланка ввела для россиян бесплатные визы, а отели Мальдив буквально соревнуются, кто предоставит туристам лучшие скидки. Так что предпосылок для такого же скачкообразного роста турпотока в этом году, как было в 2023, я пока не вижу», – Дарья Домостроева.

Всего Таиланд в 2023 году принял 28 миллионов иностранных туристов. Больше всего приехало из Малайзии (4,56 млн), на втором месте – Китай (3,5 млн), на третьем – Южная Корея (1,65 млн), затем идет Индия (1,61 млн), замыкает первую пятерку Россия.