«Ретро FM» разыгрывает путевки в морской круиз с любимыми артистами

В честь своего 20-летия главная ностальгическая радиостанция страны приглашает всех желающих в «Круиз Ретро FM» на лайнере Astoria Grande! Участники путешествия мечты отправятся в незабываемый вояж по Чёрному и Средиземному морям в компании звёзд.

Присоединиться к команде «Круиза Ретро FM» может каждый. Для этого необходимо приобрести путёвку на сайте или принять участие в специальной эфирной суперигре на «Ретро FM», которая продлится до 2 июня.

Все, кому посчастливится одержать в ней победу, получат заветное приглашение присоединиться к одному из самых удивительных приключений в жизни. Всего будет разыграно 20 путёвок на двоих с полностью оплаченным проживанием на борту круизного теплохода.

Круиз из Сочи в Турцию на лайнере Astoria Grande читать

Фантастическое путешествие стартует 17 июня в Сочи. Маршрут будет пролегать через красивейшие города Турции и, конечно же, жемчужину страны — Стамбул. Целую неделю слушателей «Ретро FM» ждёт насыщенная программа — занимательные экскурсии по историческим достопримечательностям, полное погружение в южный колорит, вкуснейшие угощения и непременное гостеприимство.

Ярким событием каждого вечера станет «Вечеринка Ретро FM». Знакомый миллионам диско-проект радиостанции украсят выступления популярнейших российских и зарубежных артистов: Dr.Alban, Влада Сташевского, Наталии Гулькиной и группы «Комбинация». Танцы до упаду и незабываемые впечатления обеспечены всем пассажирам без исключения!

На комфортабельном круизном лайнере Astoria Grande турецкой компании Miray International есть всё, что нужно для беззаботного отдыха. На 11 палубах располагаются рестораны, тематические бары, площадки для активных занятий спортом, фитнес-зал, бассейн и джакузи под открытым небом, спа и различные оздоровительные процедуры, салон красоты, кинотеатр, ночной клуб и, конечно, двухэтажный концертный зал, где будет проходить ежедневная концертная программа.

Подробности предстоящего «Круиза Ретро FM» — уже скоро в эфире, на retrofm.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.

«Ретро FM»