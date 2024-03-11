«Ретро FM» приглашает в морской круиз по нескольким континентам

«Ретро FM» объявило имена звёздных участников «Круиза Ретро FM 2024»

Стали известны имена звёздных участников «Круиза Ретро FM 2024». Компанию всем пассажирам в незабываемом путешествии на современном лайнере Astoria Grande составят культовые иностранные и отечественные звёзды — Haddaway, Plazma, Reflex, Марина Хлебникова и Александр Айвазов.

Круиз по маршруту Сочи — Стамбул — Александрия — Измир — Стамбул — Сочи стартует 6 апреля и продлится две недели. Шанс попасть в команду счастливчиков и отправиться в захватывающее плавание за четыре моря есть у каждого. «Ретро FM» вручит 20 путевок на двоих победителям суперигры, которая пройдёт в национальном эфире радиостанции с 11 по 29 марта. Кроме того, приобрести путёвку на сайте astoriagrande.com и стать участником «Круиза Ретро FM 2024» может любой желающий!

Каждый вечер пассажиров Astoria Grande ждёт незабываемая «Вечеринка Ретро FM» с зажигательными танцами под любимые всеми поколениями хиты! Украшением культового диско-проекта станут выступления звёзд отечественной и зарубежной эстрады.

Своими ожиданиями от «Круиза Ретро FM 2024» поделилась певица Марина Хлебникова: «Ещё ни разу не была в египетской Александрии. Мне нравится, что я отправляюсь в поездку и смогу исполнить свои песни для моих соотечественников в таком необычном месте – на борту потрясающего корабля. А как человек, который безумно любит турецкие сериалы, я, конечно же, с удовольствием схожу во дворец, где снимался “Великолепный век”».

Ирина Нельсон, солистка группы Reflex, не скрывает радости в связи с предстоящим вояжем: «Мне так приятно, что меня пригласили в это путешествие, ведь, несмотря на то, что я объехала массу стран, в Египте ни разу побывать не случилось. Это страна с необычайной культурой, которую мне впервые предстоит увидеть своими глазами».

Полны позитива участники группы Plazma: «Мы ждём прекрасных впечатлений от посещения достопримечательностей Турции и Египта, а также много новых приятных знакомств в «Круизе Ретро FM». Как люди очень любознательные, мы планируем много общаться с участниками путешествия, используя для этого любую возможность!».

Александр Айвазов отметил, что мероприятия «Ретро FM» всегда проходят с большим размахом: «Уверен, нас ждёт множество интересных знакомств. Море, современный лайнер, южные страны — всё это располагает к романтике».

Больше подробностей о проекте «Круиз Ретро FM» — в эфире «Ретро FM», на retrofm.ru и страницах радиостанции в социальных сетях.