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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана
#вдохновляясьдомом: истории жителей Дагестана

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Рижский вокзал закрывается на реконструкцию

В РДЖ сообщают, что вокзал не будет работать с 24 апреля по 31 августа.

Не будут работать: зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, санитарные комнаты и медпункт.

Впрочем, как уверяют в РЖД, пассажиры не должны столкнуться со сложностями, поскольку еще 1 марта этого года весь пассажиропоток был перенаправлен на станцию Рижская МЦД-2.

Сам вокзал закрывают для запуска МЦД-4: сейчас полным ходом идёт реконструкция путевой и пассажирской инфраструктуры станции Москва-Рижская. Вскоре появится две платформы для пригородных поездов и новый турникетно-кассовый павильон, отвечающие самым современным требованиям комфорта и безопасности. Отдельно в РЖД отмечают: здания вокзала реконструкция не коснется – он снова откроется для пассажиров 1 сентября.

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