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Рой комаров захватил самолет в Мексике и задержал рейс: видео

Фото: скриншот видео The New York Post

Вылет пришлось отложить почти на три часа.

В Мексике рой комаров «захватил» самолет, направлявшийся из Гвадалахары в Мехико. Рейс компании Volaris пришлось задержать на 2,5 часа, пишет The New York Post.

Судя по видео, снятому пассажирами, стюардессы пытались избавиться от комаров с помощью репеллентов, разбрызгивая их по всему салону. Вместо 16:30 самолет вылетел только в 19 часов. 

Как именно комары попали в самолет, пока неизвестно. Но, по данным СМИ, это не первый подобный случай в международном аэропорту Гвадалахары. Возможно, дело в том, аэродром расположен рядом с загрязненными водоемами и районами, где происходят наводнения. И это очень подходящая среда для распространения москитов.

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