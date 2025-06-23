Роскошь без вреда природе: что предлагают экосознательные отели на Мальдивах

На фоне растущего интереса к экологичному туризму всё больше путешественников задаются вопросом: как совместить комфортный отдых с заботой об окружающей среде? Курорты на Мальдивах уверенно отвечают на этот вызов — не словами, а делом.

Среди бирюзовых лагун и белоснежных пляжей Мальдив есть курорты, которые стремятся не только радовать гостей всеми прелестями островной роскоши, но и делают это максимально экологично. Речь идёт о курортной сети The Ozen Collection, которая в последние годы активно модернизирует свои процессы и инфраструктуру ради устойчивого будущего — и уже получила за это престижные награды, вроде сертификата Green Globe Gold.

Особого внимания заслуживает отель OZEN LIFE MAADHOO, где вот уже пятый год подряд функционирует первая на Мальдивах крытая гидропонная ферма. На 140 квадратных метрах под крышей здесь выращивают 13 видов свежей зелени и трав — и всё это без использования почвы, с минимальными затратами воды. Такой подход сокращает выбросы CO₂ за счёт снижения импорта продуктов, а заодно поставляет свежайшие ингредиенты сразу на девять мальдивских курортов бренда Atmosphere Core.

С точки зрения экологии это очень здравая идея. Гидропоника требует на 90% меньше воды по сравнению с традиционным земледелием, что особенно ценно в условиях небольших островных территорий. Кроме того, гости отеля могут лично посетить ферму и узнать, откуда берутся свежие листья в их салате к ужину.

Не отстаёт в устойчивых решениях и другой курорт — OZEN RESERVE BOLIFUSHI, который тоже получил сертификат Green Globe Gold. Здесь ставку делают на альтернативную энергетику и защиту морских ресурсов. Остров снабжается солнечной энергией, на всём курорте запрещён одноразовый пластик, а сотрудники работают над сохранением кораллового рифа, окружающего остров. Кстати, в восстановлении кораллов могут поучаствовать и сами гости — в рамках ежегодных акций по высадке фрагментов кораллов.

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Фото: Unsplash

По словам главного морского биолога сети, Нурии Кампс Суарес, экологическая ответственность здесь — не просто модный тренд, а философия.

«От использования гидропоники до охраны морской среды — мы везде стремимся показать, что устойчивое развитие только улучшает качество обслуживания наших гостей. Наши инициативы выходят за рамки только соблюдения требований законодательства — речь идет о долгосрочном положительном воздействии на окружающую среду, сообщества и гостей», — Нурия Кампс Суарес.

Кроме природных инициатив, в программу отдыха органично вплетены экологические экскурсии, встречи с биологами, мастер-классы — так что досуг обещает быть не только приятным, но и полезным с точки зрения осознанного отношения к экосреде.

Уже сейчас сеть The Ozen Collection объединяет девять курортов на Мальдивах и готовится к расширению — в ближайшие годы откроются ещё отели в Индии и на Шри-Ланке. А пока у российских туристов есть шанс лично убедиться, что роскошный отпуск может быть не только красивым, но и «зелёным».