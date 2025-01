Роскошь, уединение и приключения: что делать на полуострове Мусандам

Рассказываем о том, как РТ побывал в уникальном месте — на полуострове Мусандам. Пейзажи на полуострове гористые, именно здесь горы Хаджар достигают своей максимальной высоты в 2000 метров над уровнем моря. Кроме того, на полуострове созданы все условия для роскошного отдыха — сервис на местных курортах удивит даже самого избалованного туриста.

Живописный полуостров Мусандам расположен на перекрестке важнейших морских путей — между Персидским и Оманским заливами. Здесь повсюду невероятные пейзажи. Это территория, где природа создала поражающий воображение ландшафт, суровые скалы и фьорды. Мусандам называют «аравийской Норвегией» — его побережье привлекает множество туристов, которые приезжают посмотреть величественную красоту этих мест.

В сердце этого природного чуда, за грядой скалистых гор, прячется роскошный курорт Six Senses Zighy Bay, который в 2024 году вполне себе заслуженно вошел в список 50 лучших отелей мира по версии The World’s 50 Best Hotels.

Этот отель не просто место для отдыха, а настоящее убежище для тех, кто ищет гармонию с природой и безупречный сервис. Уже само путешествие сюда становится приключением: можно либо спуститься с вершины горы на параплане, наслаждаясь головокружительными видами, либо проехать по извилистому горному серпантину. Я выбрала первый вариант — и, признаюсь, что, кажется, это был один из самых захватывающих моментов в моей жизни.

Кроме того, здесь есть и другие развлечения: например, водные прогулки на традиционных арабских судах «Доу»; вся группа сняла обувь и расположилась на мягких подушках, чтобы рассматривать природу во время путешествия вдоль побережья Индийского океана. Под нами была чистейшая вода, кажется, видно было на глубину несколько десятков метров. Местные воды населены огромным количеством разнообразных морских обитателей, рыбы разных форм, цветов и расцветок, наблюдать за ними отдельное удовольствие.

На самом же курорте царят тишина и умиротворение. Просторные виллы, выполненные из местного камня, идеально вписываются в окружающий пейзаж. Каждая вилла оборудована собственным бассейном и имеет выход к морю. Песчаные пляжи, прозрачные изумрудные воды и величественные горные пейзажи создают идеальные условия для отдыха, а обслуживание доведено до совершенства. Персонал говорит на нескольких языках, включая русский, английский и итальянский, что делает ваше пребывание здесь максимально комфортным.

Для гурманов это место станет открытием: шеф-повара предлагают блюда высокой кухни, вдохновленные местными традициями и ингредиентами. Любители приключений могут отправиться на рыбалку в открытом море или исследовать окрестности на яхте.

Добраться до отеля проще всего из международного аэропорта Дубая, расположенного всего в 150 км. Путь, включая прохождение границы в Джидде, занимает менее двух часов. Однако, как только вы окажетесь здесь, время перестанет иметь значение. Этот уголок мира — место, где роскошь встречается с природной красотой, а отдых становится искусством.

Улетая с полуострова, я подумала, что, вероятно, отдых здесь — не просто времяпровождение на курорте, а, пожалуй, набор невероятных воспоминаний, которые теперь останутся со мной навсегда.