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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

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Роспотребнадзор открывает «горячую» туристическую линию

Специалисты дадут советы и примут жалобы.

Россияне смогут обратиться в Роспотребнадзор для получения консультаций по вопросам туристических услуг. 

Путешественники смогут получить информацию о тонкостях при приобретении, обмене и возврате туристических путевок. Специалисты расскажут и про нюансы договоров на туристическое обслуживание, примут претензии по качеству услуг. 

Телефоны региональных «горячих линий», а также информация о режиме работы опубликуют на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). 

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