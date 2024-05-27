Роспотребнадзор открывает «горячую» туристическую линию

Специалисты дадут советы и примут жалобы.

Россияне смогут обратиться в Роспотребнадзор для получения консультаций по вопросам туристических услуг.

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Путешественники смогут получить информацию о тонкостях при приобретении, обмене и возврате туристических путевок. Специалисты расскажут и про нюансы договоров на туристическое обслуживание, примут претензии по качеству услуг.

Телефоны региональных «горячих линий», а также информация о режиме работы опубликуют на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).