Российская авиакомпания оборудовала бьюти-пространство для бортпроводников в Домодедово

Российская авиакомпания S7 Airlines создала для членов кабинного экипажа в аэропорту Домодедово современное комфортабельное пространство для отдыха и подготовки к рейсу. Новый Crew Lounge уже открыл свои двери для бортпроводников авиакомпании.

Пространство оборудовано всем необходимым, чтобы подготовка к вылету прошла комфортно. Команды бортпроводников могут в приятной атмосфере обсудить детали предстоящего рейса, переодеться, погладить форму, а также зарядить свои гаджеты, отдохнуть и пообщаться в удобных зонах с мягкой мебелью. Лаунж разделен на зоны для работы с документами, общения, отдыха. Также оборудовано отдельное бьюти-пространство, где бортпроводницы могут нанести макияж и поправить причёску.

Пространство Crew Lounge в аэропорту Домодедово Фото: S7 Airlines

После этого бортпроводники могут пройти в современные брифинговые – для получения необходимой информации по предстоящему рейсу. Старший бортпроводник убеждается в готовности команды к рейсу и проводит брифинг, включающий в себя напоминание об обеспечении безопасного и комфортного полёта.

Реклама

«Для нас важно, чтобы подготовка каждого кабинного экипажа перед рейсом проходила в спокойной и комфортабельной обстановке. Поэтому при работе над Crew Lounge в одном из наших базовых аэропортов мы в первую очередь учитывали пожелания и просьбы от членов экипажа. Пространство получилось не просто красивым внешне, но самое главное – практичным и упрощающим предполётную подготовку», — отметила заместитель генерального директора по организационному управлению S7 Airlines Ольга Карташева.

Новое пространство также успели оценить бортпроводники S7 Airlines:

«Новый Crew Lounge – светлое, стильное, красивое и функциональное пространство, которое дарит отличное настроение и настраивает на позитив. Особенно здорово, что появилась макияжная — это то, о чём мы давно просили, и очень приятно, что к нашим просьбам прислушались», — подчеркнула старший бортпроводник S7 Airlines Эльвира Жбанникова.

Пространство Crew Lounge в аэропорту Домодедово Фото: S7 Airlines

Домодедово – не единственный аэропорт, где S7 Airlines создаёт и обновляет существующую инфраструктуру для членов кабинного экипажа. В частности, такие работы запланированы в базовом хабе авиакомпании в Толмачёво.