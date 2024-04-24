Российская авиакомпания проводит распродажу к летнему сезону

Путешественники могут приобрести билеты на рейсы с вылетами с 28 апреля со скидками до 50%. В распродаже участвуют популярные туристические и курортные направления.

Сегодня (24 апреля) S7 Airlines предлагает авиабилеты со скидками до 50%.

В авиакомпании сообщили, что в период распродажи снижены цены на популярные международные рейсы. Например, можно найти билеты на прямые перелеты по маршрутам Новосибирск-Стамбул, Новосибирск-Анталья, Москва-Стамбул, Москва-Анталья. Любители отдыха в Азии могут улететь в Пекин из Иркутска, Владивостока и Новосибирска и в Шанхай из Владивостока и Новосибирска. Можно найти авиабилеты по сниженным ценам и для путешествий по Казахстану: в Усть-Каменогорск из Москвы и Новосибирска и в Алма-Ату из Новосибирска.

Реклама

Долгий перелет на самолете: что он делает с вашим телом? читать

Специальные предложения доступны и на наиболее популярные рейсы по России: например, отправиться на отдых в Горно-Алтайск из Новосибирска в «экономе» туда-обратно можно от 4 020 рублей, из Москвы – за 11 498 рублей. Билеты на рейсы в Калининград доступны из Москвы от 9 194 рублей. Стоимость билетов в Санкт-Петербург из Москвы составит 3 700, а новосибирцам это направление доступно от 14 430 рублей.

Тем, кто собирается добраться до удаленных регионов России, S7 Airlines предлагает и другие удобные рейсы со скидками. Например, авиабилеты на перелет в обе стороны из Москвы в Нерюнгри продаются по цене от 5 998 рублей, рейсы в Нижневартовск из Новосибирска доступны от 5 888 рублей. В Улан-Удэ из Москвы можно долететь от 17 996 рублей и из Новосибирска – от 9 198 рублей. Из Иркутска по сниженным ценам можно отправиться в Якутск, стоимость авиабилетов – от 6 280 рублей. Перелет из Иркутска во Владивосток и обратно – от 12 206 рублей, а в Екатеринбург – 10 500 рублей.

Участники программы лояльности S7 Priority могут купить любой билет и дополнительные услуги с помощью Miles&Cash: часть стоимости оплачивается милями, а часть – рублями.