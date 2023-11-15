Российская авиакомпания разыгрывает 15 миллионов миль

S7 Airlines запустила кампанию «Дружба длиною в тысячи миль», чтобы объединить всех друзей S7 Priority в честь дня рождения программы лояльности.

В ноябре программа лояльности авиакомпании S7 отмечает свой юбилей – S7 Priority исполняется 15 лет. В честь этого события S7 Priority подготовила приятный сюрприз для своих друзей, ведь день рождения – это не только повод получать подарки, но и дарить их. Среди участников программы лояльности разыгрывается беспрецедентный призовой фонд – 15 миллионов миль.

Зачем нужны мили? Мили S7 Priority можно использовать для оплаты авиабилетов и дополнительных услуг в будущих поездках, чтобы сделать путешествие еще более приятным – на повышение класса обслуживания до бизнес-класса, дополнительный багаж, выбор питания на борт. Также их можно потратить в онлайн-магазине авиакомпании S7, перевести на благотворительность или поддержать авторов небортового журнала авиакомпании – Gate 7.

В розыгрыше S7 Priority принять участие могут все желающие – как действующие участники программы лояльности, так и новые пользователи, которые подключатся к S7 Priority в период проведения розыгрыша.

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Как принять участие в розыгрыше? Чтобы принять участие в розыгрыше 15 миллионов миль, с 8 по 29 ноября 2023 года пользователям необходимо копить счастливые билеты и регистрировать их на сайте кампании. Чем больше билетов у пользователя – тем больше шансов на победу. Все участники, которые авторизуются на сайте, получат один приветственный счастливый билет и автоматически станут участниками розыгрыша. Чтобы повысить шансы на победу, необходимо участвовать в разных активностях от S7 Priority. На сайте участников розыгрыша ждут онлайн-игры, за прохождение которых тоже начисляются счастливые билеты. А ещё счастливые билеты можно получить за участие в конкурсе в сообществе S7 Airlines в социальных сетях. Победители смогут отметить день рождения вместе с S7 Priority!

Кроме того, S7 Airlines подготовила печатные версии билетов, которые можно найти в бизнес-залах авиакомпании в аэропортах Домодедово (Москва) и Толмачево (Новосибирск) с 15 ноября, а также на флагманских рейсах Москва-Новосибирск и Москва-Иркутск – с 20 ноября.

Сам розыгрыш пройдет 30 ноября – имена 135 победителей, которые разделят фонд в 12 миллионов миль, будут определены случайным образом. А ещё три миллиона миль будут разыграны на дне рождения S7 Priority среди приглашенных гостей.