Российская авиакомпания устроила распродажу билетов со скидками до 50%

Выгодно улететь можно в Минводы, Сочи и Дубай.
Российская авиакомпания Utair на прошлой неделе начала осеннюю распродажу билетов со скидками до 50%. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.
По условиям акции, приобрести билеты можно в период до 30 сентября, а улететь — на несколько месяцев позже, с 11 ноября 2024 года по 16 февраля 2025 года. Размер скидок будет зависеть от даты и направления.
Выгодные билеты можно купить на рейсы из Москвы в Минеральные Воды, Москвы в и Сочи и обратно, а также из Тюмени, Сургута и Грозного в Дубай.
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