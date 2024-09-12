Российская авиакомпания запустила масштабную осеннюю распродажу авиабилетов

Они продаются со скидкой до 50%.

S7 Airlines начала осеннюю распродажу авиабилетов. Она продлится всего три дня — с 11 по 13 сентября, сообщили Russian Traveler в авиакомпании.

Во время акции путешественники могут купить билеты на рейсы с вылетами с 16 сентября со скидками до 50%. В распродаже участвуют популярные туристические и курортные направления — как внутренние, так и зарубежные.

«Например, любителям отдыха в Азии доступны перелеты туда-обратно в Пекин из Владивостока, Иркутска и Новосибирска и в Шанхай из Владивостока и Новосибирска. Путешественники также могут приобрести билеты по сниженным тарифам в Таиланд: перелеты на Пхукет и в Бангкок доступны из Иркутска и Новосибирска. Можно найти авиабилеты по сниженным ценам и для путешествий по Казахстану: в Усть-Каменогорск из Москвы и Новосибирска и в Алма-Ату из Новосибирска», — рассказали в S7 Airlines.

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Специальные предложения доступны и на популярные рейсы по России. К примеру, полететь в Горно-Алтайск из Новосибирска в экономклассе туда-обратно можно от 4 000 рублей , из Москвы — от 10 418 рублей. Улететь из Москвы в Казань сейчас можно от 3 972 рублей, а в Санкт-Петербург — от 3 700 рублей. А новосибирцам это направление доступно от 11 030 рублей.

Также сейчас можно купить по выгодной цене билеты из Москвы в Абакан, Братск, Якутск, Улан-Удэ, Новокузнецк, из Новосибирска — в Казань и Норильск, из Красноярска — в Братск, из Иркутска — в Екатеринбург, Благовещенск, Новосибирск и другие города.

Участники программы лояльности S7 Priority могут купить любой билет и дополнительные услуги с помощью Miles&Cash: часть стоимости оплачивается милями, а часть — рублями. Мили начисляются за все перелеты рейсами S7 Airlines, а также за пользование услугами партнеров (бронирование жилья, трансфера, экскурсий и авторских туров).