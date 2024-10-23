Российская авиакомпания запустила распродажу со скидками до 50%

Распродажа продлится 23 и 24 октября до полуночи. В рамках акции доступны популярные туристические и курортные направления.

Путешественники могут воспользоваться акцией и приобрести билеты на рейсы авиакомпании S7, вылетающие с 28 октября, со скидками до 50%.

Во время акции цены на многие международные перелеты снижены. Например, любители отдыха в Азии могут купить билеты туда-обратно в Пекин из Владивостока, Иркутска и Новосибирска. Также по сниженной цене доступны билеты в Шанхай из Иркутска. Путешественники могут приобрести билеты по выгодным тарифам и в Казахстан: рейсы в Усть-Каменогорск доступны из Москвы и Новосибирска.

Специальные предложения действуют на наиболее востребованные маршруты из Москвы по России: например, полет в Горно-Алтайск из Домодедово в эконом-классе можно приобрести от 10 918 рублей. Билеты на рейсы в Казань из Москвы начинаются от 4 002 рублей. Снижение цен касается и сибирских городов: стоимость билетов в Кемерово и Якутск из Москвы составляет 9 998 и 15 084 рублей соответственно.

Сниженные тарифы доступны также из основных хабов S7 Airlines – Новосибирска и Иркутска. Жители Новосибирска могут полететь в Горно-Алтайск за 4 000 рублей, в Барнаул – за 2 200 рублей и в Мирный – за 8 694 рубля. Иркутяне смогут отправиться в Уфу за 12 298 рублей, в Читу – за 5 922 рубля и в Якутск – за 8 150 рублей.

Реклама