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Российская туристка пошла в горы и чуть не замерзла насмерть

Фото: Правительство Приморского края

горы в Приморье

Она не смогла спуститься и целую ночь ждала спасателей.

В Приморье спасатели вместе с волонтерами эвакуировали с горы туристку, которая не смогла спуститься сама и чуть не замерзла насмерть. Об этом рассказали в краевом управлении МЧС России.

Ночью в МЧС поступило сообщение о том, что двое туристов — 49-летний мужчина его 54-летняя сестра — пошли в горы вместе с незарегистрированной группой. Они совершили восхождение на гору Пидан, но не смогли спуститься. Женщине стало плохо на самой вершине, она начала замерзать и была не в силах идти дальше. Вместе с ней почти на самом пике остался ее младший брат.

Ранним утром брата и сестру заметила группа других туристов. Они установили палатку и отнесли туда замерзающую женщину, максимально ее утеплили и стали вместе с ней дожидаться спасателей. 

«Утром были направлены спасатели МЧС России и волонтеры "Примпоиска". Уже днем спасатели добрались до граждан и оказали первую помощь пострадавшей женщине. Вечером спасатели и волонтеры начали спуск пострадавшей на носилках, в условиях сложной гористой местности, холода и ветра они пронесли женщину более 15 километров», — рассказали в МЧС.

Внизу женщину довезли до ближайшего села, где ее встретили медики скорой помощи. Сейчас туристка находится в больнице с переохлаждением. Ее жизни уже ничего не угрожает. 

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