Российская туристка выпала из поезда на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи

К счастью, она осталась жива.
25-летняя российская туристка получила серьезные травмы, выпав из поезда на Шри-Ланке при попытке сделать селфи. Как сообщает местная полиция, поезд следовал из Хиккадувы в Эллу. Туристка путешествовала с однодневным визитом. После инцидента туристку госпитализировали в ближайшую больницу в Демодаре.
Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч туристов из России – это рекордный показатель за всю историю туризма из РФ в республику. Россия заняла второе место по въезду на Шри-Ланку после Индии. Также в первой пятерке по иностранному турпотоку – Великобритания, Германия и Китай.
По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, в 2023 году почти две трети российских туристов на остров было перевезено прямыми рейсами из разных городов России.
Больше всего россиян привезли «Аэрофлот», Red Wings и AZUR air. На долю SriLankan Airlines пришлось еще около 2%. С пересадками россияне летали через Шарджу, Дубай, Доху, Маскат, Абу-Даби.
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