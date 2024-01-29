авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Результаты январского фототурнира
Результаты январского фототурнира

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Российская туристка выпала из поезда на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи

Фото: Wallpaper Flare

К счастью, она осталась жива.

25-летняя российская туристка получила серьезные травмы, выпав из поезда на Шри-Ланке при попытке сделать селфи. Как сообщает местная полиция, поезд следовал из Хиккадувы в Эллу. Туристка путешествовала с однодневным визитом. После инцидента туристку госпитализировали в ближайшую больницу в Демодаре.

Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч туристов из России – это рекордный показатель за всю историю туризма из РФ в республику. Россия заняла второе место по въезду на Шри-Ланку после Индии. Также в первой пятерке по иностранному турпотоку – Великобритания, Германия и Китай.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, в 2023 году почти две трети российских туристов на остров было перевезено прямыми рейсами из разных городов России.

Больше всего россиян привезли «Аэрофлот», Red Wings и AZUR air. На долю SriLankan Airlines пришлось еще около 2%. С пересадками россияне летали через Шарджу, Дубай, Доху, Маскат, Абу-Даби.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024