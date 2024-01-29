Российская туристка выпала из поезда на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи

К счастью, она осталась жива.

25-летняя российская туристка получила серьезные травмы, выпав из поезда на Шри-Ланке при попытке сделать селфи. Как сообщает местная полиция, поезд следовал из Хиккадувы в Эллу. Туристка путешествовала с однодневным визитом. После инцидента туристку госпитализировали в ближайшую больницу в Демодаре.

Шри-Ланку в 2023 году посетили почти 200 тысяч туристов из России – это рекордный показатель за всю историю туризма из РФ в республику. Россия заняла второе место по въезду на Шри-Ланку после Индии. Также в первой пятерке по иностранному турпотоку – Великобритания, Германия и Китай.

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