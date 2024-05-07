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Российские авиакомпании должны будут высаживать пассажиров при духоте в самолетах

Фото: Unsplash

Температура в пассажирских отсеках должна составлять 20-25 градусов Цельсия.

Росавиация и Ространснадзор потребовали у авиаперевозчиков избегать ситуаций, когда пассажиры находятся в самолете при высоких температурах в салоне. Руководитель Госавианадзора Владимир Ковальский отметил, что в текущем российском воздушном законодательстве нет положений, регулирующих максимально допустимую температуру воздуха на борту.

Ковальский обратился к авиакомпаниям с призывом неукоснительно следовать актуальным санитарно-эпидемиологическим нормам на борту, утвержденным главным государственным санитарным врачом Российской Федерации. Согласно этим правилам, приемлемая температура в пассажирском отсеке должна находиться в диапазоне от 20 до 25 градусов Цельсия.

Ранее Росавиация призвала авиакомпании следить за поведением пилотов и бортпроводников. Основанием для проверок назвали жалобы пассажиров на ненормативную лексику, в том числе во время предполетной подготовки.

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