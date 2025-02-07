Российские горнолыжные курорты впервые запустили единый ски-пасс

Впервые на российском туристическом рынке появилось предложение, которое позволит отдохнуть сразу в двух географических точках и покататься на склонах лидирующих горнолыжных курортах в ЮФО и СКФО за один сезон и при этом не платить дважды за ски-пасс.

Туристам и в горном кластере Сочи, и на горном курорте Карачаево-Черкесии будут доступны все горнолыжные трассы, сноупарки и фрирайд-зоны, открытые в день посещения курортов. Сезонный ски-пасс является именным и привязывается к данным владельца. Стоимость для взрослых составит 70 000 рублей, для детей – 35 000 рублей.

Реклама

Курорт Красная Поляна является одним из самый популярных курортов в горном кластере Сочи. Он расположен в предгорье Главного Кавказского хребта и является частью наследия Олимпийских игр 2014 года. На Курорте Красная Поляна для любителей активного отдыха в этом горнолыжном сезоне доступно 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км вечернего катания, 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъёмников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.



Всесезонный горный курорт «Архыз» – лидер по посещаемости и турпотоку в СКФО за 2024 год в этом зимнем сезоне предлагает своим гостям 27 км широких трасс разного уровня сложности, среди них около 5 км под трасс выделены для вечернего катания.